Die schönsten Einrichtungstrends – so lebt das Sauerland 2024

Im Jahr 2024 setzt das Sauerland auf natürliche Materialien und auf Farbe. Es darf gemütlich werden, was keineswegs heißt, dass es langweilig wird. Organische Formen und ein Hauch Luxus bringen kreative Wohnlösungen. 2024 wollen die Sauerländer keine praktischen und instagramtauglichen Wohnungen mehr. Dieser Trend ist vorbei. Es darf mit Formen und Materialien gespielt werden. Gemütlichkeit ist wichtiger als Funktionalität.

Trend 1: organische und fließende Formen

Bereits im letzten Jahr waren organische Formen äußerst beliebt und dieser Trend schafft es nun auch im Jahr 2024 in die Sauerländer Wohnräume. Organische Formen sprechen die Sinne an. In unserer digitalen Welt sehnen wir uns nach etwas Physischem. Diese Sehnsucht erfüllen die organische und fließende Formen dieses Trends.

Möbel und Einrichtungsgegenstände haben jetzt abgerundete Ecken und natürliche, helle Farben. Gegessen wird an Esstischen mit organisch geformter Tischplatte. Die Couch hat geschwungene Armlehnen. Auch vor der Dekoration macht dieser Trend nicht halt. Vasen und andere Deko-Elemente integrieren sich in die geschwungenen, organischen Formen der Möbel.

Trend 2: Understatement mit Quiet Luxury

Quiet Luxury ist ein Trend aus der Modebranche, der es in unsere Wohnräume geschafft hat. Der Trend steht für zeitlose Eleganz und cleanes Design. Antike und handgemachte Möbelstücke zeigen Persönlichkeit trotz minimalistischer Designs. Detailreiche Elemente lassen Gemütlichkeit entstehen. Eine neutrale Farbpalette unterstreicht den minimalistischen und luxuriösen Look. Die Möbelstücke sind zwar etwas teurer, bleiben uns aber auch lange erhalten.

Der cleane und elegante Trend des Quiet Luxury lässt Ruhe entstehen. Kuschelige Materialien wie Teddy- und Frotteestoffe bringen Wärme in das Zuhause. Die Stoffe sind in Beige, Grau und Weiß gehalten.

Trend 3: Signalfarbe Rot

2024 erstrahlen Sauerlands Wohnräume in Rot. Auf den ersten Blick passt schreiendes Rot nicht zu den anderen, ruhigeren Wohntrends. Doch 2024 wirkt Rot nicht laut und auffällig, sondern gemütlich und elegant. Rot wird als Statement eingesetzt. Ein roter Teppich zu minimalistischen Möbeln in natürlichen Farben ergibt ein gemütliches Bild. Eine rote Couch in einem dunklen Ton oder eine rostrote Wand sind zwar auffällig, bringen aber auch Gemütlichkeit mit. Wer es etwas dezenter mag, setzt auf Lampen, Vasen oder Bilderrahmen in einem dunklen Rotton.

Trend 4: Inspiration aus vergangenen Zeiten

Vintage ist 2024 Trend. Besonders die 70er Jahre werden uns dieses Jahr noch häufiger begegnen. Antike Möbel vom Flohmarkt oder Erbstücke sind zudem auch noch nachhaltig. Die Vintagestücke werden mit modernen Elementen kombiniert. Das Material Chrom und die Farben Braun und Orange erwecken in Kombination mit geometrischen Formen psychedelische Designs. Cord und große Streifen als Überzug für die Couch sorgen für Gemütlichkeit und bringen den Charme der 70er zurück in unsere Wohnzimmer. Der Mix aus Vintagestücken mit modernen Elementen bringt eine ganz eigene, persönliche Note mit sich.

Trend 5: dunkles Holz

Holz ist auch 2024 ein beliebtes Material. Doch dieses Jahr darf es dunkel werden. Dunkles Holz ist elegant und bringt Wärme. Es erdet und ist modern. Die Möbelhersteller setzen jedoch nicht mehr auf exotische Holzsorten wie Palisander und Mahagoni. Vielmehr kommen jetzt heimische Sorten wie Walnuss und Kirsche zum Einsatz. Diese sind nachhaltiger und stehen exotischen Sorten in nichts nach.

Besonders im Trend sind geradlinige Formen aus dunklem Holz. Wen der Look zu sehr an die 50er Jahre erinnert, der kombiniert das dunkle Holz mit Elementen aus Chrom und Marmor.

Woher weiß ich, was überhaupt zu meinem Zuhause passt?

Nur weil etwas im Trend ist, heißt es nicht, dass es auch zum eigenen Zuhause passt. Viele Wohnungen bestehen aus zusammengewürfelten Möbeln, die irgendwann mal angesagt waren und nun in ihrer bunten Mischung Chaos kreieren. Wer seine Wohnung stilvoll und trendig einrichten will, muss sich erstmal überlegen, was er oder sie mag. Welcher Stil gefällt einem selbst? Welche Farben, Formen und Materialien dürfen es sein?

Eine neutrale Basis schafft die idealen Voraussetzungen. Wenn es etwas dezenter sein soll, können kleine Elemente, wie eine rote Lampe oder Stühle aus dunklem Holz, gewählt werden. Nicht für jeden ist die knallrote Tapete oder das Cordsofa in Orange geeignet. Möbel sollen die eigene Persönlichkeit widerspiegeln und zum eigenen Stil passen.

Es reicht aus, sich zwei oder drei Trends auszusuchen und diese miteinander zu kombinieren. Die Wohnung muss nicht komplett nach neuesten Trends eingerichtet sein. Was im Trend ist und zum eigenen Stil passt, weiß auch Pharao24.

Seinen eigenen Wohnstil zu finden, gelingt nicht vom einen auf den anderen Tag. Jeder Mensch hat einen eigenen Stil, den es zu entdecken gilt. Modetrends sind ein hilfreicher Anhaltspunkt, sollten aber nicht zwingend umgesetzt werden, wenn sie nicht zur eigenen Persönlichkeit passen. Für den Anfang reichen auch ein paar angesagte Deko-Elemente oder einzelne Möbelstücke aus.

Die Wohntrends 2024 bringen Gemütlichkeit, Farbe und Eleganz in die Wohnräume des Sauerlands.