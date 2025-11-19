Blasmusik mit Herz und Tradition im Sauerland

Inmitten der sanften Hügel zwischen Bracht und Wormbach klingt ein unverwechselbarer Sound durch die Dörfer: Die Sauerlandkapelle Bracht-Wormbach e.V.. Seit über einem Jahrhundert hält sie die Tradition der Blasmusik lebendig – ein Verein, der Musik, Gemeinschaft und Heimat tief miteinander verwebt.



Entstanden aus dem Zusammenschluss des Musikvereins Wormbach und der Musikkapelle Bracht im Jahr 2013 ist die Sauerlandkapelle längst ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens zwischen Bracht und dem Hawerland. Ob bei Schützen- oder Dorffesten, dem Weihnachtsliederspielen, Martinszügen oder Konzerten – überall, wo gefeiert wird, erklingt der Klang der Blasinstrumente unter der Leitung von Pascal Riedesel.



Mit Herzblut dabei



Die Sauerlandkapelle ist mehr als ein Orchester: Sie ist Gemeinschaft. Ein Netzwerk aus erfahrenen Musikern und jungem Nachwuchs, die beim Proben und Musizieren zusammenwachsen. Genau das ist es, was das Vereinsleben innerhalb dieses Musikvereins so besonders macht: Unterschiedliche Generationen üben gemeinsam das gleiche Hobby aus und haben eine Menge Spaß zusammen. Diese Gemeinschaft geht auch über die Vereinsgrenzen hinaus. Denn schon seit über 30 Jahren spielt die Sauerlandkapelle als Festmusik auf dem Schützenfest in Hellefeld. Hier haben sich über viele Jahre Freundschaften geknüpft. Darüber hinaus war es die Feier anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Sauerlandkapelle, an der gemeinsam mit den anderen Musikvereinen der Stadt Schmallenberg die Idee für die Durchführung der Bläsergaudi geboren wurde.



Heimatklänge mit Zukunft



So schärft die Sauerlandkapelle auch den Blick auf morgen: Die Ausbildung von Nachwuchsmusikerinnen und -musikern ist ein Herzensprojekt. Sie beginnt schon früh mit der musikalischen Früherziehung, gefolgt vom Instrumentenkarussell, bei dem sich jedes Kind das für sich passende Musikinstrument aussuchen kann. Neben der Instrumentalausbildung bietet die Sauerlandkapelle auch ein eigenes Jugendblasorchester, das von Elisabeth Dolle geleitet wird. Mit eigenen Auftritten wie dem Erntedank- oder Kinderschützenfest begeistert das Jugendblasorchester regelmäßig sein Publikum. Bei jährlichen gemeinsamen Aktionen wie Trampolinspringen, Fort Fun-Besuchen, Lasertag oder einem gemeinsamen Probewochenende zeigt die Jugend ganz deutlich: Musik ist Gemeinschaft und Gemeinschaft macht Spaß.





