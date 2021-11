Die Sauerländer Heckenbraunelle

Die Heckenbraunelle ist eine der am weitesten verbreiteten Vogelarten in Europa. Die Tatsache, dass Sie sie wahrscheinlich noch nie zu Gesicht bekommen haben, mag daran liegen, dass ihr Federkleid eine optimale Tarnung bietet. Auch ist sie nicht unbedingt Gast an den winterlichen Fütterungsstationen, obwohl ein großer Teil des Bestandes mittlerweile im Winter bei uns bleibt. Vielleicht liegt letzteres aber auch an den Nahrungsvorlieben des kleinen Vogels, der im Winter feine Samen bevorzugt und im Sommer neben Raupen und Käfern auch Spinnen vertilgt. Damit hat er sich sicherlich direkt in die Herzen der weiblichen Leser geschlichen. Dazu würde noch ein weiteres Detail beitragen, denn Heckenbraunellen können sehr laut und vor allem mehrstrophig singen. Man hört sie meist im Frühjahr während der Balz. Generell wird die Heckenbraunelle oft mit Spatzen verwechselt, unterscheidet sich von diesen aber durch die blaugraue Kehle, den dünnen Schnabel und die schlankere Statur.

In einem Detail unterscheiden sich Heckenbraunellen besonders deutlich von anderen Vogelarten. Forscher haben herausgefunden, dass in den Nestern der Heckenbraunelle häufig Eier verschiedener Männchen liegen. Der Grund liegt darin, dass auch die weiblichen Vögel Reviere haben und sich diese Reviere mit denen von mehreren Heckenbraunellen- Männchen überlappen können. Im Gegenzug haben auch die Männchen häufig mehr als ein Weibchen. In manchen Gegenden existieren ganze Fortpflanzungsgemeinschaften. Die Eier der Heckenbraunelle sind übrigens auch recht besonders, nämlich leuchtend türkis gefärbt. Das erste Gelege im April, wenn noch kein Blattwerk einen Sichtschutz bietet, fällt daher meist Nesträubern zum Opfer. Die Nachkommen stammen also oft aus dem zweiten Gelege im Hochsommer. Dann erweist sich auch die Polygamie des Vogels als Erfolgskonzept, denn das Nest und die Jungvögel werden von allen am Gelege Beteiligten gehütet und gepflegt.

Das Rezept bzw. der Serviervorschlag erübrigt sich an dieser Stelle aufgrund des Gewichtes der Heckenbraunelle von durchschnittlich nur 24 Gramm. Das mögen andere Kulturen anders sehen, bei denen Spatzen zu dritt als frittiertes Streetfood am Spieß angeboten werden, komplett, versteht sich. Im Sauerland können wir glücklicherweise auf eine Vielzahl nahrhafterer und deutlich leckerer Speisen zurückgreifen.