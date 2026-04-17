Die Rückkehr des Königs – Elspe hebt ab

Noch bevor die Schauspiel-Proben auf der großen Naturbühne stattfinden, setzt das Elspe Festival das erste starke Bild der Saison 2026: Am Donnerstag, 16. April, traf Winnetou-Darsteller Jean-Marc Birkholz auf den König der Lüfte: „Milow“ — ein Weißkopfseeadler, der in diesem Sommer als „Takoda“ Teil der Inszenierung von „Winnetou I“ sein wird. Was wie ein gewöhnlicher Termin klingt, war in Wahrheit ein Moment, der die neue Saison auf einen Schlag greifbar gemacht hat.

Laut war dieses Treffen nicht — und das war so gewollt. Kein Spektakel, keine Action für die Kamera, keine inszenierten Szenen und auch die Bauarbeiten an den Kulissen mussten dafür erstmal pausieren. Was am Donnerstag auf dem Gelände des Elspe Festivals stattfand, folgte einem anderen Rhythmus: Ruhe, Aufmerksamkeit, gegenseitiges Beschnuppern. Denn bevor Winnetou und Takoda auf der Bühne vor großem Publikum gemeinsam auftreten können, muss zunächst Vertrauen entstehen — und das verlangt behutsame Gewöhnung und ein gutes Gespür füreinander.

Quelle: Elspe Festival / Daniel Schneider Sarah Kühne, Jean-Marc Birkholz mit Milow, Maike Schmidt (v.l.n.r.) (Bildnachweis: © Elspe Festival / Daniel Schneider)

Begleitet wurde das erste Kennenlernen von Falknerin Maike Schmidt und Tiertrainerin Sarah Kühne. Beide kamen bereits 2014 im Rahmen der Greifvogel-Show zum Elspe Festival. Sarah Kühne blieb dem Festival erhalten und ist heute für alle Tiere verantwortlich – selbst für jene, die extern engagiert werden. Gemeinsam trainieren sie auch Milow. Mit den ersten Flugversuchen von Milow auf der Bühne sind sie sehr zufrieden. „Die beiden wirken schon erstaunlich vertraut“, resümiert Maike Schmidt, Falknerin der Greifvogelstation Hellenthal. „Entscheidend sind die ersten kleinen Schritte – darauf baut alles Weitere auf. Hier unten auf der breiten Bühne haben wir viel Platz. Anspruchsvoller wird es, sobald wir in den Kulissen trainieren und der Raum enger wird. Aber ich bin sehr zuversichtlich.“

Milow ist neu in der Inszenierung — aber kein Unbekannter in Elspe. Der 15 Jahre alte Weißkopfseeadler lebt in der Greifvogelstation Hellenthal und war bereits 2023 im Rahmenprogramm zu sehen. In den kommenden Monaten wird er in Elspe Schritt für Schritt auf seine Rolle als „Takoda“ vorbereitet.

EIN ERSTER AKZENT FÜR DIE SAISON 2026

Für Jean-Marc Birkholz, der wieder als Winnetou auf der Bühne stehen wird, ist die Arbeit mit einem Adler zwar nichts Neues, aber dennoch kommt er mit einer gehörigen Portion Respekt zu diesem Termin: „Aufgeregt bin ich immer. Ich hatte schon viele Adler auf dem Arm – manche sind lieber, andere stecken erst mal ihr Revier ab. Bei Milow bin ich mir aber ziemlich sicher, dass er eine absolut coole Socke ist.“

Quelle: Elspe Festival / Daniel Schneider Jean-Marc Birkholz mit Milow (Bildnachweis: © Elspe Festival / Daniel Schneider

In der Inszenierung von Regisseur Marco Kühne hat Takoda eine ganz klare dramaturgische Funktion: Er ist nicht nur ein Begleiter, sondern wird zu einer Art Gegenüber für den Protagonisten, der im Stück auch den Tod seines Mentors, Klekih-petra, verarbeiten muss. Marco Kühne, Geschäftsführer & Intendant des Elspe Festivals, gibt einen Einblick: “Für den jungen Apachen-Häuptling steht der Adler für das, was er selbst sucht: Klarheit, moralische Orientierung und innere Freiheit. Takoda wird dadurch zu Winnetous Spiegel.“

Mit dem ersten Treffen zwischen Winnetou und seinem gefiederten Bühnenpartner setzt das Elspe Festival bewusst früh ein Signal: Die Saison 2026 denkt in großen Bildern. Der Adler ist dabei kein Accessoire – er ist Programm. Auf einer Bühne, auf der seit fast sieben Jahrzehnten Pferde und Menschen, Natur und Drama eine Einheit bilden, bekommt „Winnetou I“ in diesem Sommer eine Dimension hinzu, die buchstäblich in die Höhe geht.

Die Karl-May-Festspiele starten am 27. Juni 2026. Tickets und weitere Informationen unter www.elspe.de.

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Über das Elspe Festival:

Das Elspe Festival ist Europas größter reiner Show- und Festivalpark und gehört zu den bekanntesten Freizeit- und Showadressen in Deutschland. Herzstück sind seit Jahrzehnten die Karl-May-Festspiele auf der über 5.000 m² großen Naturbühne, deren Geschichte bis ins Jahr 1958 zurückreicht. Heute steht das Unternehmen für Live-Erlebnisse mit eigenem Profil: Karl-May-Festspiele im Sommer, Dinnershow im Winter, dazu Konzerte, Events und Veranstaltungen das ganze Jahr über. Statt Karussells und Achterbahn setzt Elspe auf das, was den Ort seit Jahrzehnten ausmacht: Menschen, Tiere, Natur und große Bilder — „Natürlich live“. Mit rund 15 Millionen Besuchern in 60 Jahren hat sich Elspe zu einer festen Größe weit über das Sauerland hinaus etabliert.

