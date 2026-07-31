Die Rothaarsteig-Macherinnen: 25 Jahre Gestaltung einer Marke

Sie haben den Rothaarsteig zu einer Marke gemacht. Vier Frauen haben durch ihre tägliche Arbeit den Rothaarsteig das Gesicht des Rothaarsteigs geprägt. Christa Fredelmeier war die erste Marketingleiterin eines Wanderweges, des ersten Weges, der sich überhaupt als Marke verstanden hat. Heute ist sie Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft „Top Trails of Germany“, der führenden deutschen Wanderwege. Sie erzählt von den Anfängen im Wanderweg-Marketing und ordnet ein, wie der Rothaarsteig heute innerhalb der deutschen Wanderlandschaft aufgestellt ist. Kerstin Bäumer ist ebenfalls von der ersten Stunde an dabei. Sie leitet den Familienbetrieb Sauerländer Hof in Hallenberg, der von Beginn an ein Rothaarsteig-Qualitätsbetrieb ist. Lange Zeit war sie im Vorstand der „Sauerländer Wandergasthöfe“. Sie macht deutlich, warum es für einen Gastgeberbetrieb so wertvoll ist, Partner des Rothaarsteigs zu sein. Ilka Robke ist heute beim Rothaarsteig für die Betreuung der Qualitätsbetriebe zuständig. Sie spricht über die aktuellen Herausforderungen, die sie vor allem als Chance begreift. Ihr großes Anliegen ist es, den Traditionswanderweg besonders nachhaltig und klimaresilient für die Zukunft aufzustellen. Die aktuelle Marketingleiterin schaut in die Zukunft. Der Austausch mit den Partnern innerhalb der Top Trails ist ihr besonders wichtig, um sich gemeinsam weiter zu entwickeln und voneinander zu lernen.

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