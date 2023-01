Schmallenberg. Zweimal musste das Konzert coronabedingt abgesagt werden. Nun ist es endlich so weit! Am 26. Februar um 19 Uhr gastieren die „Rheinsirenen“ in Schmallenberg. Auf Einladung der Kulturellen Vereinigung Schmallenberger Sauerland e. V. konzertieren sie auf der Kulturbühne „Habbels“.

Die „Rheinsirenen“ sind vielfältig mondän und in allen Genres zuhause. Souverän und stilsicher überzeugen sie mit ausgefuchsten Arrangements aus Filmmusik, Musical, Swing, Oper, Latin oder Tango.

Sechs exzellente Musikerinnen – alle haben eine klassische Ausbildung –, zehn Instrumente und drei Stimmen ziehen das Publikum mit fantastischer Livemusik in ihren Bann. Die ausgewiesenen Profis und erfolgreichen Solistinnen sind musikalisch nicht nur entlang des Rheins bekannt, sie sind im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Die „Rheinsirenen“ entfalten auf der Bühne eine unglaubliche Energie, die ihr Publikum immer wieder aufs Neue begeistert.

Eintrittskarten für die „Rheinsirenen“ können über das digitale Ticketsystem der Kulturellen Vereinigung erworben werden. Näheres finden alle Interessierten auf der Website www.kulturelle-vereinigung.de . Darüber hinaus sind Eintrittskarten in den Vorverkaufs-stellen beim Schmallenberger Sauerland Tourismus und bei Gewerbe und Touristik in Bad Fredeburg sowie an der Abendkasse erhältlich.