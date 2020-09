Die Qual der Wahl: Kommunalwahl in Schmallenberg und Eslohe

Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl in Schmallenberg und Eslohe vor – schnell und kompakt

Am 13. September 2020 findet die Kommunalwahl statt. Wer bis jetzt noch keine Zeit hatte, sich über die Teilnehmer und deren Schwerpunkte zu informieren und in den kommenden Tagen beim Small-Talk nicht schweigend zuschauen möchte, der kann sich jetzt mit dem Last-Minute-Wahl-Guide von WOLL einen kurzen Überblick verschaffen.

Wen wähle ich am 13. September?

Bei der Kommunalwahl werden Ratsmitglieder (Stadt- oder Gemeinderat), der Bürgermeister, der Landrat und die Mitglieder des Kreistags gewählt. Beim Landrat handelt es sich um den Leiter des Kreistags. Sie haben jeweils eine Stimme.

Wie nehme ich teil? Hat die Corona-Pandemie auch hier alles verändert?

Nein! Trotz der Corona-Situation gibt es nach wie vor die Möglichkeit, seine Wahl persönlich im jeweiligen Wahllokal abzugeben. Empfohlen wird jedoch – gerade angesichts der steigenden Infektionszahlen – per Briefwahl zu wählen, um das Risiko einer Ansteckung und Weiterverbreitung zu verringern. Die Briefwahl kann in Schmallenberg noch bis zum 11. September um 8:00 Uhr online beantragt werden, bei Selbstabholung im Wahlamt sogar bis 18:00 Uhr. In Eslohe ist die Frist bereits am 09. September abgelaufen. Alle nötigen Informationen für die Beantragung finden Sie auf Ihrer Wahlbenachrichtigung.

Warum sollte ich wählen?

Falls die Motivation, eine Stimme zur Aufrechterhaltung der Demokratie abzugeben, noch nicht ausreicht, gibt es besonders in diesem Jahr mehrere Gründe, die für eine Beteiligung sprechen. Da es sich hier um eine Kommunalwahl handelt, wirken sich die Ergebnisse meist spürbar auf die Entwicklung und das Klima einer Stadt aus. Ein passender Bürgermeisterkandidat oder eine passende Bürgermeisterkandidatin kann mit genügend Unterstützung bedeutende Entscheidungen durchsetzen und damit nicht nur das Lebensgefühl einer Stadt verändern, sondern letztlich auch Ihr Leben in dieser.

Neuer Bürgermeister in Schmallenberg

Zudem wird in Schmallenberg nach 21 Jahren erstmals ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt (ein Interview über die Amtszeit des bisherigen Bürgermeisters Bernhard Halbe finden Sie im neuen WOLL-Herbstmagazin Schmallenberg/Eslohe). Sie haben die Wahl zwischen vier Bürgermeisterkandidaten und einer (24-jährigen!) Bürgermeisterkandidatin. Bis auf die Jahre 1994 – 1999 (Franz-Josef Pape, SPD) hat bisher immer die CDU den Bürgermeister in Schmallenberg gestellt. Vielleicht wird es also eine historische Wahl, an der Sie teilnehmen können!

Einfache Wahl in Eslohe

In Eslohe dagegen gestaltet sich die Wahl einfacher. Hier treten Stephan Kersting von der CDU, der seit 2009 Amtsinhaber ist, und Ruth Reintke von der SPD gegeneinander an. Umso spannender ist es zu sehen, wer hier am Ende vorne liegt. In Schmallenberg lag die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2014 nur bei knapp 55 Prozent. Eslohe steht in dieser Beziehung mit 62,68 Prozent etwas besser da, trotzdem ist auch hier noch Luft nach oben!

Die Bürgermeister-Kandidaten in Schmallenberg und Eslohe

Schmallenberg

Quelle: Klaus-Peter Kappest

„Chancen erkennen – Herausforderungen angehen – an Bewährtem festhalten“

Burkhard König (*1961), Kandidat der CDU, ist gebürtiger Schmallenberger. Er absolvierte das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt und wenig später das der Wirtschaftswissenschaften. Seit 1994 ist er Kämmerer und seit 1996 Beigeordneter der Stadt Schmallenberg, außerdem unterliegt ihm die Vertretung des Bürgermeisters. Seine Schwerpunkte sind Digitalisierung, ganzheitliche Betreuungsangebote in Kindergärten und Schulen, die Gesundheitsversorgung Schmallenbergs und der Umwelt-, Natur- und Klimaschutz. Konkrete Vorhaben sind zum Beispiel die Errichtung eines digitalen Bildungszentrums als Ort für Schule, Kunst, Musik und Theater, die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, längere Öffnungszeiten und Plätze für jedes Kind im Wunsch-Kindergarten sowie der Umbau öffentlicher Gebäude und der Straßenbeleuchtung, um die Energienutzung zu reduzieren. Weitere Informationen: https://www.burkhard-könig.de

„Ernste Politik mit satirischen Mitteln“

Theresa Pieper (*1994), Kandidatin von Die PARTEI, kommt ebenfalls aus Schmallenberg. Sie ist Biologisch-technische Assistentin beim Landesamt für Natur, Umwelt, Verbraucherschutz und Fischereiökologie NRW in Kirchhhundem. Da sie sich mit den großen Parteien im Bundestag nicht identifizieren kann, tritt sie als Kandidatin für Die PARTEI an und schätzt vor allem dessen Transparenz. Laut ihr handelt es sich dabei keinesfalls um eine Spaß-Partei, sondern um eine, die mit Satire auf Missstände aufmerksam macht. Vor allem mit ihrem „Vorhaben“, das Gleidorfer Tal zu fluten, um eine Alternative zur von vielen abgelehnten Windenergie zu schaffen, hat sie Aufmerksamkeit erregt. Hierbei handele es sich ihrem Standpunkt zufolge jedoch um Satire, um auf das Problem der Energieversorgung aufmerksam zu machen. Ihre Schwerpunkte sind vor allem Digitalisierung und Klimaschutz; ihre Motivation, die Interessen der Menschen aus allen Generationen zu vertreten, die über Politik und Veränderungen nachdenken. Weitere Informationen: https://www.die-partei-schmallenberg.de

„Für alle Generationen“

Jörg Rosteck (*1981) ist in Walldürn im Odenwald aufgewachsen und tritt nun als Kandidat für Bündnis 90/Die Grünen an. Nach einer Ausbildung als Buchhändler studierte er Politikwissenschaften, Geschichte und Wirtschaft in Münster. Das Wahlprogramm des Ortsverbandes Schmallenberg Bündnis 90/Die Grünen deckt Themen wie Mobilität und Verkehr, Energie, Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung, Wirtschaft, Kultur und Freizeit sowie Bürgerbeteiligung und Ehrenamt ab. Neben kommunalpolitischen Zielen sind für jede Kategorie Tipps aufgelistet, mit denen die Bürger und Bürgerinnen im Alltag schon jetzt zur Verbesserung beitragen können. Konkrete Ziele sind etwa die Einführung einer Klimaampel als Grundlage für Ratsbeschlüsse, der Ausbau des ÖPNV und generationenübergreifendes Wohnen. Weiterhin sollen die Grundschulen in allen Stadtteilen erhalten sowie Grünflächen aufgerüstet und aufgewertet werden. Außerdem sollen spezielle Vorrangzonen für die Windkraft ausgewiesen werden, um eine flächendeckende Bebauung zu vermeiden. Weitere Informationen: https://rostekj.com

„Mehr gestalten, anstatt verwalten“

Hans-Georg Schenk (*1956) tritt als parteiloser Einzelkandidat an. Er ist selbstständiger Architekt, möchte seinen Fokus im Fall einer Wahl auf die Mitbestimmung der Bürger setzen und gegen eine Willkür der Verwaltung angehen. Er ist überzeugt davon, dass die Politik demokratischer werden muss. Dafür braucht es ihm zufolge Gleichberechtigung und verschiedene Meinungen, die auch repräsentiert werden.

„Familien und Dörfer stärken“

Dietmar Weber (*1957), Kandidat der UWG, ist Verwaltungsangestellter und Dipl.-Bauingenieur. Seine Schwerpunkte liegen unter anderem auf den Themenbereichen Familienpolitik und Wohnen in den Dörfern. Dazu gehören Bauen und Wohnen, Infrastruktur, Umwelt und Landwirtschaft. Als Bürgermeister möchte Dietmar Weber die Betreuungsangebote in den Kitas ausbauen, die Beiträge aber senken. Er setzt sich dafür ein, dass Bauland von der Stadt erschlossen und vermarktet wird sowie dafür, dass die Gestaltungsvorschriften diesbezüglich gelockert werden. Auch die SPD, die selbst keinen Bürgermeisterkandidaten stellt, sprach sich für Dietmar Weber aus, da es thematisch viele Überschneidungen gibt. Weitere Informationen: https://uwg2020.de/buergermeisterkadidat/

Eslohe

Quelle: Sauerland-Tourismus

„Erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre weiterführen“

Stephan Kersting (*1961), seit 1977 Mitglied in der CDU, ist bereits seit 2009 Bürgermeister der Gemeinde Eslohe. Er wurde in Eslohe geboren, sein Lebenslauf ist betriebswirtschaftlich geprägt. Seit Beginn seiner Amtszeit hat er nach eigenen Angaben bereits einige Ziele erreicht. So wurde der Esselmarkt als Hauptversorgungszentrum der Gemeinde geschaffen, Straßenerneuerungen und Renaturierungen an Flüssen durchgeführt. Weitere Verbesserungen haben in der Weiterentwicklung der Dörfer, dem Radwegenetz und in der Schullandschaft stattgefunden. Im Fall einer Wiederwahl wird er sich neben der Weiterentwicklung der bisherigen Themen auf weitere Schwerpunkte fokussieren. Dazu gehören zum Beispiel die Stärkung der Vereinslandschaft, eine stabile Entwicklung des kommunalen Haushalts sowie der Ausbau von Glasfaser und 5G in der Gemeinde. Weiterhin ist Eslohe laut Kersting auf dem Weg zur klimaneutralen Gemeinde, die für alle Generationen attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen bietet. Weitere Informationen: https://stephankersting.de/

„Bürgermeisterin als erste Angestellte der Bevölkerung“

Ruth Reintke (*1966) tritt als Kandidatin der SPD an. Die Vorsitzende des Ortsvereins der SPD lebt im Esloher Ortsteil In der Marpe. Als Verwaltungsfachangestellte beim Hochsauerlandkreis ist Reintke unter anderem Mitglied im Krisenstab, der sich mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Nachdem sich die SPD in Eslohe neu aufgestellt hat, sind die Schwerpunktthemen für die Kommunalwahl Digitalisierung, ÖPNV, Pflege und Bildung. Ruth Reintke fokussiert sich unter anderem auf den Bürokratieabbau, der eine freiere ehrenamtliche Arbeit ermöglichen soll, das Aufrechterhalten der Dorfschulen und „mensch- und naturverträgliche“ Gewerbeflächen, die die Ansiedlung eines starken Mittelstands ermöglichen sollen. Weitere Informationen: https://spd-eslohe.de/Buergermeisterin

Nun sind Sie an der Reihe!

Haben Sie schon einen Favoriten? Natürlich handelt es sich bei den aufgeführten Inhalten nur um Schwerpunkte, die einen Überblick über die Vorstellungen und Ziele der Bürgermeisterkandidaten und -kandidatinnen schaffen sollen. Für diejenigen, die nun vielleicht doch noch Interesse gewonnen haben oder bis zum 13. September ein paar Minuten Zeit finden, sind im Folgenden die Internetseiten der teilnehmenden Parteien, Kandidaten und Kandidatinnen verlinkt. Nun haben Sie die Qual der Wahl!

