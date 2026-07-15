Die Pubertäts-Docs: Dr. Jan-Uwe Rogge und Matthias Jung mit „Chill mal! Pubertät – Loslassen und Halt geben“

Haben Sie Kinder in der Pubertät? Herzlichen Glückwunsch – langweilig wird es Ihnen garantiert nicht! Die Pubertät ist eine herausfordernde Zeit: Türen knallen, Eltern gelten als peinlich oder sogar toxisch. Für alle Familienmitglieder ist diese Phase anstrengend, die Nerven liegen blank und selbst die geduldigsten Eltern fühlen sich oft ratlos.

Doch der Nervenkrieg muss nicht sein – das ist die Botschaft von Jan-Uwe Rogge und Matthias Jung. Die beiden Bestseller-Autoren und Experten für Erziehung bieten mit „Chill mal“ Erwachsenen und Eltern wertvolle Unterstützung. Sie beantworten Fragen, die Eltern bewegen, und kombinieren dabei fundiertes Wissen mit Humor. Eltern pubertierender Kinder erscheinen im berühmten FAZ-Fragebogen als wahre Helden des Alltags – sie benötigen mehr denn je Unterstützung. Wer könnte diese besser bieten als Jan-Uwe Rogge und Matthias Jung?

Die beiden fühlen sich dem Motto „Erziehung ist zum Lachen“ verpflichtet und nehmen die Eltern mit auf eine unterhaltsame und informative Reise durch die Pubertät. Die „Mainzer Allgemeine Zeitung“ lobte die Experten nach ihrer Premiere in höchsten Tönen. Wer die Pubertäts-Docs live erlebt, begegnet sich und den eigenen Jugendlichen künftig gelassener – trotz des unausweichlichen Schildes auf der Stirn der Kinder: „Wegen Umbau geschlossen!“

Am Samstag, dem 05.09.26, gastieren die Pubertäts-Docs um 20 Uhr im Sauerland-Theater Arnsberg. Tickets gibt es ab € 31,80 unter www.stagecat.de und an allen Vorverkaufskassen.