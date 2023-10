Die Philharmonie Südwestfalen präsentiert das Haus der Musik

Seit 2020 wurde in der Siegener Oranienstraße 19 gebaut. Entstanden ist ein hervorragendes Probenhaus für die Philharmonie Südwestfalen. Der Probensaal hat eine überragende Akustik, die schallisolierten Stimmzimmer bieten sich an zur individuellen Vorbereitung oder für Kammermusik und auch für das Team hinter den Musikern haben sich die Bedingungen deutlich verbessert.

Quelle: Südwestfälische Philharmonie

Am Samstag, den 14. Oktober ist es endlich soweit und das Haus der Musik öffnet die Pforten für alle Nachbarn, Musikinteressierten, Neugierigen und natürlich Freunde der Philharmonie Südwestfalen.

Musik, Musik, Musik:

Von 12:30 bis 17:00 Uhr gibt es ein musikalisches Programm für Klein bis Groß:

Das Orchester präsentiert die wandelbare Akustik im Probensaal. Kammermusik-Ensembles erfreuen im Saal und in Stimmzimmern.

Selbst das Orchester dirigieren!

Wer schon immer mal das Orchester dirigieren wollte, kann um 13:00 Uhr an einem kurzen Dirigierkurs unter Leitung vom ehemaligen Chefdirigenten Prof Georg Fritzsch teilnehmen. Als Gewinn winkt: einmal das Orchester live vor Publikum zu dirigieren!

Quelle: Südwestfälische Philharmonie Schlüsselübergabe

Kinderprogramm:

Natürlich gibt es auch ein spezielles Programm für die Kinder. Neben Hüpfburg oder Schminken können unter Anleitung unserer Musiker verschiedene Streich- und Blasinstrumente ausprobiert werden.

Und sonst so:

Natürlich gibt es sachkundige Führungen durch das Haus. Und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Der BamBam Foodtruck bietet verschiedene Burger an, aber auch süße Leckereien und unterschiedliche Getränke wird es geben. Und wer sich das Orchester digital mit nach Hause nehmen möchte: die aktuellen Produktionen wird es auch geben.

Das heimische Profiorchester, die Philharmonie Südwestfalen freut sich am Samstag, den 14. Oktober 2023 von 12:30 bis 17:00 Uhr nach ihrem Umzug in die Oranienstraße 19 in 57072 Siegen auf viele interessierte Gäste jeglichen Alters!