Die perfekte Employee Journey und Experience



Die Autoren Hans-Heinz Wisotzky und Johanna Bath liefern einen kompakten, praxisnahen Leitfaden zur Gestaltung einer menschenzentrierten Employee Journey. Das Buch behandelt die Stationen von der Arbeitsvertragsunterschrift bis zum Austritt aus dem Unternehmen und zeigt, wie man Zufriedenheit und Dauerhaftigkeit von Beschäftigungsverhältnissen fördert und vor allem, wie Unternehmen Talente binden, entwickeln und fördern können.



Viele Abschnitte enthalten neben theoretischen Grundlagen auch konkrete Umsetzungshilfen, die sich schnell in die betriebliche Praxis übertragen lassen. Besonders nützlich sind dabei die Hinweise zur Anpassung an New-Work-Modelle und hybrides/remote Arbeiten. Die Sprache ist klar und auf Umsetzbarkeit ausgerichtet. Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass der Aufbau der einzelnen Kapitel sehr leserfreundlich gestaltet ist. So enthalten die Kapitel Checklisten, Worterklärungen, verschiedene Ansätze und Zusammenfassungen.



Ein empfehlenswerter Praxisband für HR-Verantwortliche und Führungskräfte, die eine mitarbeiterzentrierte Arbeitskultur stärken wollen.

Hans-Heinz Wisotzky & Johanna Bath

Die perfekte Employee Journey und Experience – Mitarbeitende langfristig binden, Zufriedenheit erhöhen und Performance sichern

Springer Gabler, ISBN 978-3-662-71419-5, 193 Seiten, 49,99 Euro