Mit ihrem Buch „Die Pantoffelschüler – Geschichten aus dem Internat Fredeburg“ legen Ralf Giesecke, Andreas Kohlhase und Jochen Steinig ein einzigartiges Zeitdokument vor: eine Sammlung autobiografischer Erlebniserzählungen aus einer Epoche, in der Internatserziehung noch als Lebensschule galt – und nicht selten auch als Prüfstein für Charakter und Gemeinschaft.

Das Internat Fredeburg, im Herzen des Sauerlands gelegen, war über Jahrzehnte hinweg ein Ort, an dem Schüler aus ganz Deutschland auf ihren Schulabschluss vorbereitet wurden. Unter der Leitung von Walter Kling entwickelte sich die Einrichtung zu einem besonderen Mikrokosmos aus Disziplin, Kameradschaft, Strenge und Herzenswärme.

Die Autoren – selbst ehemalige Internatsschüler aus unterschiedlichen Jahrgängen – erzählen von Alltäglichem und Außergewöhnlichem, von Ballettunterricht und Fechtstunden, von Kameradschaft, Heimweh und der Suche nach Freiheit in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs. Mit Feingefühl, Humor und historischem Bewusstsein entsteht ein facettenreiches Bild des Internatslebens im Wandel – von den 1960ern über die 1970er bis in die frühen 1980er Jahre.

Ergänzt wird die Anthologie durch ein Nachwort von Barbara Kling, das die Entwicklung der Einrichtung bis in die Gegenwart nachzeichnet – von ihren pädagogischen Anfängen über Krisenzeiten bis hin zu ihrem heutigen Wirken als Jugendhilfeeinrichtung.

Das Buch verbindet persönliche Erinnerungen mit einem Stück deutscher Bildungsgeschichte – eindrucksvoll, authentisch und berührend.

Titel: Die Pantoffelschüler – Geschichten aus dem Internat Fredeburg

Autoren: Ralf Giesecke, Andreas Kohlhase, Jochen Steinig

Mit einem Nachwort von: Barbara Kling

Erscheinungstermin: November 2025

Verlag: WOLL Medien und Marken eG, Schmallenberg

ISBN: 978-3-912023-04-6

Preis: 15,90 €

Umfang: ca. 320 Seiten, Hardcover