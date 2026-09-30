„Die Pantoffelschüler“: Andreas Kohlhase liest in Schmallenberg

Zurück an einen Ort seiner Jugend: Am Samstag, 10. Oktober 2026, um 17 Uhr liest Andreas Kohlhase in der Aula des Gymnasiums Schmallenberg aus „Die Pantoffelschüler – Geschichten aus dem Internat Fredeburg“. Der ehemalige Internatsschüler und Mitautor nimmt seine Zuhörer mit in eine Welt zwischen festen Regeln, Freundschaft und jugendlichem Freiheitsdrang.

Pantoffeln statt Straßenschuhe, Fechtunterricht und ein Alltag mit eigenen Ritualen: Das Internat Fredeburg war eine besondere Welt. Wie es sich anfühlte, dort aufzuwachsen, erzählen Ralf Giesecke, Andreas Kohlhase und Jochen Steinig in ihrem gemeinsamen Buch. Ihre Erinnerungen machen ein Stück Sauerländer Bildungs- und Alltagsgeschichte lebendig. Dabei begegnen sich Humor und Nachdenklichkeit, Heimweh und Kameradschaft, Disziplin und der Wunsch, eigene Wege zu gehen.

Vom Internat in die Raumfahrt

Andreas Kohlhase besuchte das Internat Fredeburg von 1982 bis 1985. Im Jahr 1987 machte er am Gymnasium Schmallenberg sein Abitur. Die Lesung führt ihn damit an seine frühere Schule zurück.

Quelle: Privat

Sein weiterer Weg führte weit über das Sauerland hinaus: Der 1967 in Caracas geborene Autor studierte Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Berlin und promovierte dort. Es folgten wissenschaftliche Stationen in Toulouse und am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen, bevor er in die Raumfahrtindustrie wechselte.

Erinnerungen, die über die Schulzeit hinausreichen

In „Die Pantoffelschüler“ richtet Kohlhase den Blick auf die prägenden Jahre seiner Jugend. Gemeinsam mit seinen beiden Mitautoren erzählt er von einer Internatszeit, in der persönliche Erlebnisse eng mit gesellschaftlichen Veränderungen und den Spannungen des Kalten Krieges verbunden waren. Die unterschiedlichen Perspektiven eröffnen Einblicke in das Leben im Internat zwischen 1969 und 1985.

Die Lesung bietet Gelegenheit, diese Erinnerungen aus der Stimme eines Menschen zu hören, der selbst dabei war. Für ehemalige Schüler ist das ein Anlass zum Wiedererkennen; für alle anderen öffnet sich ein Fenster in eine besondere Zeit der regionalen Geschichte.

Die Lesung auf einen Blick

Termin: Samstag, 10. Oktober 2026

Samstag, 10. Oktober 2026 Beginn: 17 Uhr

17 Uhr Ort: Aula des Gymnasiums Schmallenberg

Aula des Gymnasiums Schmallenberg Autor: Andreas Kohlhase

Andreas Kohlhase Buch: „Die Pantoffelschüler – Geschichten aus dem Internat Fredeburg“

Das Buch ist im WOLL-Verlag erschienen, umfasst 344 Seiten und kostet 15,90 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Website des WOLL-Verlags.