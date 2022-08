Die neue Saison der DEL: Spannende Infos & was für die Iserlohn Roosters drin sein könnte!

Vor Beginn einer neuen DEL-Saison sind Vorfreude und Spannung bei Fans, Spielern und dem gesamten Eishockey-Umfeld in Deutschland natürlich besonders hoch. Denn jede Saison überrascht mit einigen Änderungen, neuen Spielern und in diesem Jahr auch mit einem Aufsteiger. Mit den Löwen Frankfurt mischt ein aufstrebendes Team nun in der PENNY DEL mit.

Fanseitig werden gerne schon vor der neuen Saison neue Wettanbieter ausprobiert, um von Einzahlungsboni und Sonderaktionen zu profitieren. Dies bietet eine weitere Möglichkeit für Fans, um noch intensiver am sportlichen Geschehen dabei sein zu können. Wir schauen im Folgenden auf die neue Spielzeit der DEL und klären vor allen Dingen die Frage, was für unsere Iserlohn Roosters aus dem Sauerland in der kommenden Spielzeit drin sein könnte. Zudem gucken wir auch darauf, was man bei einer Meisterwette auf die Roosters für einen Gewinn absahnen könnte.

Die 29. Spielzeit der DEL vor dem Start

Die DEL-Saison 2022/23 wird die 29. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Eishockey sein. Die Saison startet am 15. September 2022 und wird auch in diesem Jahr von vielen Fans bereits mit Sehnsucht erwartet. Der Modus bleibt dabei wie gewohnt. Die 15 Vereine der PENNY DEL müssen in 56 Hauptrundenpartien gegeneinander antreten.

Die Deutsche Eishockey Liga gehört zu den Top-Ligen. Sie gilt als eine der wettbewerbsfähigsten und am besten organisierten Ligen auf der ganzen Welt und hat im Laufe der Jahre viele Weltklassespieler hervorgebracht.

Insgesamt vier Spieltage hat jedes Team spielfrei. Den Sieger nach der regulären Spielzeit erwarten drei Punkte. Bei einem Unentschieden entscheidet entweder der Sudden-Death-Modus oder das Penaltyschießen. Kann während des regulären Spiels kein Gewinner ermittelt werden, erhält der Sieger nach der Overtime oder dem Penaltyschießen zwei Punkte und der Verlierer einen Punkt.

Besonderes Augenmerk liegt auch in der Saison 2022/23 wieder auf dem Punkteschnitt. Die ersten sechs Teams der Hauptrunde sind fix im Play-off-Viertelfinale vertreten. Die Plätze 7-10 spielen in einem Best of Three Modus um die verbleiben zwei Startplätze. Ab dem Viertelfinale entscheidet ein Best of Five über das Weiterkommen. Hier bleibt sich die Liga dem neuen Modus treu.

Der Aufsteiger im Fokus

Die Löwen Frankfurt sind nach eigenem Verständnis nun endlich da, wo sie sein müssen. Nämlich in der höchsten deutschen Spielklasse des Eishockeys. Mit dem Finalsieg gegen die Ravensburg Towerstars konnten die Frankfurter eine perfekte Play-off-Phase hinlegen. Denn sowohl das Viertel-, als auch das Halbfinale und das Finale selbst konnte jeweils mit 4:0 entschieden werden.

Das ließ natürlich auch die Teams der DEL aufhorchen. Die Löwen Frankfurt müssen sich also garantiert keine Sorgen darüber machen, dass die Mannschaft unterschätzt werden könnte. Vor allem unter Berücksichtigung eines möglichen Momentums und einer breiten Brust nach dem Aufstieg, könnten die Frankfurter durchaus für Furore in ihrem ersten Jahr der Penny DEL sorgen.

Die Iserlohn Roosters aus dem Sauerland im Check

Die Fans der Iserlohn Roosters erleben aktuell wahrlich keine rosigen Zeiten. Vor allem nicht, weil man in der Vergangenheit solide Leistungen erbracht hat und zwischen 2013 und 2015 Stammgast im Viertelfinale war. Vom ehemaligen Glanz der Roosters ist aktuell nur wenig geblieben. Die Saison 2016/17 konnte nur auf dem 13. Platz beendet werden. Seither hat sich das Team von Cheftrainer Kurt Kleinendorst nicht wieder berappeln können.

Nach Platz 8 und 13 reichte es auch in der vergangenen Saison nur für Rang 12. Von einem Play-off-Startplatz konnten Spieler und Fans nur träumen. Daher ist es weniger verwunderlich, dass die Roosters auch in der kommenden Saison von vielen im letzten Tabellendrittel vermutet werden. Richten soll es in diesem Jahr die Neuverpflichtung Kaspars Daugavins. Der Mann aus Lettland hat in der vergangenen Saison für den SC Bern gespielt und war auch bereits Teil der Nationalmannschaft Lettlands.

Entscheidend wird für die Iserlohn Roosters sein, wie man in die Saison startet. Gelingt ein erfolgreicher Auftakt, kann aus diesem Selbstvertrauen heraus etwas aufgebaut werden. Jedoch ist auch das genaue Gegenteil möglich. Mit einigen Niederlagen zu Saisonbeginn wäre man wohl auch dieses Jahr wieder im hinteren Tabellenabschnitt zu finden.

Fans und Spieler sind jedoch gleichermaßen entschlossen, zu alter Stärke zurückzufinden und endlich wieder die Chance auf die Play-offs wahr werden zu lassen. Mit der nötigen mentalen Stärke und jeder Menge Einsatz auf dem Eis könnte dies möglicherweise in der Saison 2022/23 wieder gelingen.

Das sagen die Buchmacher zu den Chancen der Teams

Aufschluss über eine ungefähre Tabellensituation am Ende der Saison können auch immer die Wettquoten vor dem Saisonstart der DEL geben. Als Fan der Iserlohn Roosters sollte man sich die möglicherweise jedoch nicht ansehen. Denn das Team rund um Kapitän Torsten Ankert bildet gemeinsam mit vier anderen Teams das Schlusslicht, wenn es um die Wahrscheinlichkeit des Gewinns der Saison 2022/23 geht.

Die Roosters werden von den Buchmachern mit einer satten Wettquote von 55.00 ausgestattet. Die gleichen Chancen werden beispielsweise auch dem Aufsteiger und den Wild Wings zugeschrieben. Eine schlechte Wettquote kann natürlich nicht direkt auf das tatsächliche Abschneiden während der Saison umgemünzt werden. Und es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass ein Außenseiter einen Lauf hat und selbst die Favoriten in ihre Schranken weisen kann.

Favorisiert wird vor allem EHC Red Bull München. Zwar musste sich das Team aus Bayern im Vorjahr nur mit dem zweiten Platz begnügen, dafür ist der Hunger auf Erfolg nun umso größer. Mit einer Quote von 3.30 unterscheiden sich die Titelchancen laut den Buchmachern aber nur knapp von jenen des letztjährigen Erstplatzierten. Denn die Eisbären Berlin besitzen eine Quote von 3.80. Ansatzweise mithalten können da nur noch die Adler aus Mannheim. Denn alle anderen Vereine gehen mit einer Quote von 11.00 oder höher an den Start.

Auf diese Jungs muss geachtet werden

Auch in diesem Jahr sind wieder einige Spieler in der DEL vertreten, die garantiert für ganz besondere Momente sorgen werden. Sie können in der Lage sein, ihre Mannschaft zum Erfolg zu führen und in engen Partien den entscheidenden Unterschied machen.

Einer dieser Spieler ist Marcel Noebels. Er gilt als einer der besten Eishockey-Spieler in der PENNY DEL und spielt als Center bei den Eisbären Berlin. Er wurde in den Jahren 2020 und 2021 als DEL-Stürmer und DEL Spieler des Jahres ausgezeichnet. Alleine diese Würdigungen zeigen, wie wichtig er für seine Mannschaft ist. In den beiden Jahren wurde er der punktbeste Spieler in der DEL und hat die Eisbären so zur Meisterschaft geführt. Man kann sicher sein, dass Noebels auch in diesem Jahr an seine Leistungen anknüpfen will.

Auch Riley Sheen ist ein Stürmer mit ganz besonderen Qualitäten. Seine vielen Tore trugen in der letzten Spielzeit maßgeblich dazu bei, dass die Bietigheim Steelers in der höchsten deutschen Spielklasse verweilen durften.

Auf der anderen Seite des Feldes wird Dustin Strahlmeier von den Grizzlys Wolfsburg wohl wieder überragende Paraden auf das Eis legen und seine Mannschaft so vor vielen sicheren Gegentreffern bewahren.