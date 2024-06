Die Nacht der Operetten – Kreuztalklassik 2024 mit der Philharmonie Südwestfalen

Am kommenden Samstag, den 29.06. um 20:30 Uhr ist es wieder soweit: die 25. Ausgabe des beliebten Open-Air-Konzerts Kreuztalklassik, veranstaltet von Kreuztalkultur und der Krombacher Brauerei, findet in Dreslers Park in Kreuztal statt. Dieses Mal lädt die Philharmonie Südwestfalen das Publikum zu einer Nacht der Operetten ein.

Wer kennt sie nicht, die wunderbaren Melodien aus der Welt der Operette? Titel wie „Die Fledermaus“, „Die Lustige Witwe“ oder „ Die Czardasfürstin“ versprechen weltweit dem Publikum beste Unterhaltung. Kenner sprechen sogar von einer „goldenen Ära“. Dabei finden sich in den Meisterwerken von Johann Strauss, Franz Lehar , Emmerich Kalman und vielen anderen nicht nur romantische Beziehungen, sondern durchaus auch politische Satiren oder gesellschaftskritische Kommentare zur damaligen Zeit wieder. Und das alles im Rausch leichter Musik, gerne auch mal in Form eines Walzers oder einer Polka…

Die Philharmonie Südwestfalen unter der Leitung des Chefdirigenten Nabil Shehata und die Solisten Johanna Pommranz und Michael Müller-Kasztelan werfen einen Blick auf diese spannende Welt und versprechen einen unterhaltsamen Abend in der wunderbaren Kulisse des Dreslers Park.

Quelle: Jens Koch Götz Alsmann führt durch den Abend

A propos unterhaltsam: kein geringerer als Götz Alsmann führt ebenso kenntnisreich wie charmant durch den Abend. Der Großmeister des deutschen Jazzschlagers und Conferencier der alten Schule, nimmt in der nationalen Unterhaltungslandschaft eine unangefochtene Spitzenposition ein. Kaum eine andere Person im deutschsprachigen Showgeschäft kann ein vergleichbares Maß an musikalischem Talent, unverkrampftem Witz und gehobener Wortakrobatik vorweisen. Entsprechend facettenreich und anspruchsvoll ist Götz Alsmanns Karriere: ob als TV- und Rundfunk-Moderator, Pianist oder Sänger – was Götz Alsmann abliefert, hat künstlerisches Gewicht und zugleich Charme und Leichtigkeit.

Die Veranstaltung ist teilbestuhlt. Eigene Sitzgelegenheiten können mitgebracht werden.

Das Konzert findet bei jeder für die Musiker, die Instrumente und das Publikum verträglichen Witterung statt. Die Veranstaltung wird wegen der aufwendigen Bühnenüberdachung grundsätzlich auch bei unsicheren klimatischen Bedingungen durchgeführt. Das Orchester spielt unter allen soeben vertretbaren Bedingungen. Aktuelle Informationen am Veranstaltungstag erhalten Sie auf www.kreuztal-kultur.de oder unter der Telefonnummer 02732 / 5 13 21.