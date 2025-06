Die Minigolf-Elite trifft sich in Neheim-Hüsten

Weltmeisterschaft 2025 im Sauerland

Im August wird es ernst auf den Bahnen des MSK Neheim-Hüsten e.V.: Vom 14. bis 23. August 2025 richtet der traditionsreiche Verein die Minigolf-Weltmeisterschaft der Allgemeinen Klasse aus. Über 150 Spielerinnen und Spieler aus rund 20 Nationen treten an, um in Neheim um die Weltmeistertitel zu kämpfen.

Es ist das erste Mal seit zwölf Jahren, dass die WM wieder in Deutschland stattfindet. Der MSK, der bereits 2022 mit der Deutschen Meisterschaft überzeugen konnte, wurde nun vom Weltverband World Minigolf Sport Federation (WMF) mit der Ausrichtung betraut. Für dieses Event wurde die Anlage modernisiert und das Gelände aufgewertet –perfekte Bedingungen für ein Turnier auf Spitzenniveau.

Gespielt wird auf zwei Bahnsystemen mit je 18 Bahnen: dem klassischen Beton und der Miniaturgolfanlage (Eternit). Nach mehreren offiziellen Trainingstagen starten dann am 19. August die Teamwettkämpfe. Es folgen das Finale im Strokeplay-Einzel (21. August), ein Mixed-Paar-Wettkampf (22. August) sowie das Finale im spannenden Matchplay-Duell als krönender Abschluss am 23. August.



Ein Schlag – Ein Ziel

Minigolf ist dabei weit mehr als ein Freizeitvergnügen: Au Weltklasse-Niveau ist der Sport hochpräzise, taktisch und mental fordernd.



Ein Schläger für alle Bahnen, aber eine riesige Auswahl an Spezialbällen – Tausende Varianten mit verschiedenen Spieleigenschaften. Mit einem Schlag soll dieser Ball nun über die Hindernisse ins Loch gespielt werden. Wer erfolgreich sein will, braucht Nervenstärke, Technik und viel Erfahrung. Nicht umsonst wird Minigolf von den Profis als ein „Sport für den Kopf“ bezeichnet.



Neheim-Hüsten als Minigolf-Metropole

Auch der Gastgeberverein schickt Spielerinnen und Spieler aus seinen Bundesliga-Teams ins Rennen. Junge Talente und erfahrene Profis zeigen, wie stark die Region im Minigolfsport aufgestellt ist.

Begleitet wird die Weltmeisterschaft von einem bunten Programm für Gäste und Einheimische: Musik, Kulinarik, Aktionen für Kinder und Familien – ein sportliches Volksfest mit globalem Flair.

Die WM setzt im 50-jährigen Bestehens-Jubiläum der Stadt Arnsberg nach kommunaler Neugliederung, zusätzlich einen besonderen Akzent im Veranstaltungskalender. Für das Sauerland bedeutet die WM nicht nur sportliche Spannung, sondern auch ein internationales Event mit Strahlkraft.

Weitere Informationen und Tickets:

www.minigolf-neheim.de

www.wc2025-neheim.de