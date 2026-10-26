Magazin für die Sauerländer Lebensart

Die Medizin der Zukunft – Heilen in einer veränderten Welt

Zu einem Abteigespräch am Donnerstag, 5.11.2026, um 19.30 Uhr in der Aula des Gym-
nasiums der Benediktiner lädt die Abtei Königsmünster ein. Prof. Dr. Claudia Traidl-
Hoffmann stellt ihr neues Buch vor und erzählt aus ihrer Praxis und von der Arbeit in
Forschungslaboren und verknüpft die Geschichten ihrer Patientinnen und Patienten mit neuen Behandlungsmethoden.

26. Oktober 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Abtei Königsmünster Meschede

Abteigespräch mit Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann

Wir leben in einer Zeit medizinischer Herausforderungen: Verschmutzte Luft, stärkere Pollen, Ewigkeits-Chemikalien, Zusatzstoffe im Essen sowie neue Viren und Bakterien wirken auf unsere Körper ein. Das Buch „Die Medizin der Zukunft“ von Dr. Traidl-Hoffmann bietet eine praxisnahe und zugängliche Einführung in die verschiedenen Umwelterkrankungen in Deutschland und zeigt, wie sie mithilfe der Umweltmedizin effektiv behandelt oder besser gleich vermieden werden können: Neurodermitis, verstärkte Allergien, Unverträglichkeiten, Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Borreliose, mentale Erkrankungen – kurz: Krankheiten, an denen inzwischen die breite Masse der Bevölkerung leidet.


Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann ist Deutschlands renommierteste Umweltmedizinerin. Sie ist Professorin für Umweltmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg und leitet als Chefärztin die Hochschulambulanz für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg. Sie engagiert sich stark im Bereich der Wissenschaftskommunikation und ist Sonderbeauftragte für Klimaresilienz und Prävention des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Zudem ist sie Mitglied der Kommission Environmental Public Health des Robert Koch-Instituts und seit Dezember 2022 Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen.

Der Eintritt kostet € 12,-. Karten gibt es an der Abendkasse.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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