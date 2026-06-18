Die LEADER-Region lädt ein: Europa, Klima und die Zukunft des ländlichen Raums

Unser Europaabgeordneter Dr. Peter Liese berichtet über aktuelle Entwicklungen in Europa, die Zukunft der LEADER-Förderung und Perspektiven für ein gutes Klima mitten im Sauerland.

Die Zukunft des europäischen Förderprogramms LEADER wird derzeit intensiv diskutiert. Noch ist offen, wie die Förderung des ländlichen Raums ab 2028 aussehen wird – und welche Rolle Regionen künftig in Europa spielen. Diesem Thema widmet sich die einstündige öffentliche Veranstaltung im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Lokalen Aktionsgruppe 4 mitten im Sauerland e.V.

Dr. Peter Liese MdEP gibt Einblicke zu aktuellen Entwicklungen in Brüssel und die Debatten über die Zukunftsperspektiven für LEADER. Passend zum Fokusjahr „gutes Klima mitten im Sauerland“ geht es zudem um die Chancen für die nachhaltige Entwicklung unseres ländlichen Raumes u.a. in den Bereichen Klimaschutz, Energie und Versorgungssicherheit.

Die Veranstaltung ist öffentlich und der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter info@leader-sauerland.de oder telefonisch unter 02904 712 88 22.