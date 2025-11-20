Die Kur- und Knappenkapelle Bad Fredeburg

Klangvoll durch Zeit und Tradition

Im Herzen des Kneippkurorts Bad Fredeburg schlägt musikalisch ein kleines, aber vitales Herzstück: die Kur- und Knappenkapelle, gegründet am 30. März 1980. Schon der Name spiegelt die tiefe Verbindung zur Region – den Kurort und die historische Knappentradition – wider.



Das Klangbild der Kapelle ist vielfältig – von klassischer Blasmusik bis zu festlichen Neujahrskonzerten. Eine Institution ist ihr Neujahrskonzert am 1. Januar, das seit 1981 die Menschen musikalisch ins neue Jahr begleitet. Auch bei örtlichen Festen wie dem Schützenfest ist die Kapelle fest verankert.

Quelle: Kur- und Knappenkapelle Bad Fredeburg





Proben mit Musikern von morgen



Der musikalische Nachwuchs kommt in der Kapelle nicht zu kurz. Am Freitagabend um 19:00 Uhr trifft sich das Blasorchester zur Probe, während das Jugendorchester schon ab 17:30 Uhr in der Realschule Bad Fredeburg gemeinsam musiziert. Ergänzt wird dieses Engagement durch eine Bläserklasse in Kooperation mit der örtlichen Grundschule. Ein starkes Zeichen für Förderung und Zukunftsfähigkeit. Kinder und Erwachsene aus Bad Fredeburg und Umgebung können sich jederzeit für den vereinsinternen Instrumentalunterricht it bei der Kur- und Knappenkapelle anmelden.



Nicht nur regional beliebt, sondern auch überregional anerkannt ist die Kapelle: Beim Landesmusikfest 2018 trat sie im Wertungsspiel für Konzertmusik an – und erreichte das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“.



Wer steht dahinter?



Musik lebt von Menschen, und bei der Kapelle sind viele Hände am Werk. An der Spitze stehen Christopher Siepe (1. Vorsitzender) und Isabell Gnacke (2. Vorsitzende), unterstützt von Geschäftsführerin Regina Mertens, Schriftführer Tobias Droste sowie dem restlichen Team des Vorstands und Jugendteams. Rund 60 aktive Musikerinnen und Musiker treten bei den verschiedenen Aufführungen der Kur- und Knappenkapelle in Aktion.



Mit rund 45 Jahren Musikgeschichte ist die Kapelle ein lebendiger Bestandteil des kulturellen Lebens Bad Fredeburgs. Sie verbindet musikalisches Handwerk mit Heimatgefühl, Nachwuchsförderung mit Tradition und steht sinnbildlich für Gemeinschaft im Sauerland.



Zukunftsprojekt und Lebensader



Die Kur- und Knappenkapelle Bad Fredeburg ist weit mehr als ein Musikverein – sie ist musikalisches Erbe, Zukunftsprojekt und klangvolle Lebensader für die Region. Ob beim festlich-fröhlichen Start ins neue Jahr, beim Neulingszug oder beim Schützenfest – ihre Musik berührt Herzen und verbindet Generationen. Ein echtes Sauerländer Klangkapitel.



