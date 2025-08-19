Die Kunst der Konzentration

Bogensport mit Heimatfreund Wolfgang Winterhoff

Wer zusammen mit Wolfgang Winterhoff einen Bogen in die Hand nimmt und Pfeile schießt, stanzt nicht einfach nur ein paar Löcher in eine Zielscheibe. Für den Schmallenberger Heimatfreund ist der Bogensport vor allem auch ein mentales Erlebnis, ein mentales Training. Und eines ist ihm dabei besonders wichtig: Ihm macht der Sport nicht einfach nur kurzfristig Spaß. Der Sport bereitet ihm langfristig anhaltende Freude, die aus einer inneren Ausgeglichenheit, dem Aufenthalt in der Natur und dem sportlichen Erfolg erwächst.

Auf dem Gelände hinter dem Gasthof Braun in Schmallenberg-Ohlenbach bietet Wolfgang Winterhoff regelmäßige Einsteigerkurse für eine bis sechs Personen an. In ungefähr drei Stunden vermittelt er die Grundlagen des Sports, macht mit dem Gerät vertraut und erklärt, worauf es wirklich ankommt. „Jeder bringt ein gewisses Talent mit“, ist seine feste Überzeugung, „und am Ende des Kurses wird auch jeder regelmäßig die Mitte der Scheibe treffen.“ Was die Teilnehmer nicht mitbringen müssen, ist das Sportgerät. Das wird für die Einsteigerkurse gestellt.



Wer tiefer in den Sport eintauchen will, kann auch weitere Kurse in Ohlenbach buchen. Nach dem Zielen auf die bekannten Scheiben kann es dann auch mal darum gehen, im weitläufigen Gelände aufgestellte Gummitiere zu treffen. „Das erfordert schon etwas Übung“, erklärt der Trainer. Und er weiß auch gleich eine Anekdote zu erzählen: Die Tiere sehen wohl recht realistisch aus. Ein vorbeikommender Landwirt bremste einmal abrupt mit seinem Traktor, als er meinte, einen kapitalen Rothirsch im Unterholz entdeckt zu haben. Erst als dieser sich gar nicht für den Traktor interessierte und sich nicht bewegte, bemerkte der Fahrer, dass es sich wohl um ein Gummitier handelte.

Sport bis ins hohe Alter

Eine über 80-jährige Teilnehmerin meinte zu Beginn einmal, dass sie wohl eher in dem Alter sei, um in der Ecke zu sitzen und zu stricken. Auch sie hatte nach kurzer Zeit Erfolg. „Bogensport ist etwas, das man bis ins hohe Alter betreiben und auch erlernen kann“, benennt Wolfgang Winterhoff einen aus seiner Sicht besonders großen Vorzüge seiner Leidenschaft.



Gelernt hat Wolfgang Winterhoff den Sport bei dem mehrfachen Deutschen Meister Norbert Meier aus Windeck im Bergischen Land. Der erfolgsverwöhnte Sportler trainiert mit großer Begeisterung Anfänger und kommt so manches Mal auch nach Ohlenbach, um dort Kurse zu geben. „Bogenschießen formt den Charakter, macht selbstbewusst und trainiert die Konzentration“, ist die Überzeugung von Norbert Meier. Er hat die Erfahrung gemacht, dass selbst Teenager mit Konzentrationsschwächen zu ganz neuen Fähigkeiten kommen können, wenn sie sich nur auf den Bogen einlassen. „Körper, Geist, Seele – alles muss im inneren Gleichgewicht sein. Man muss einen immer gleichen Bewegungsablauf abrufen. Dann wird man Erfolg haben.“ Diese Erfahrung hat Norbert Meier gemacht und er ist überzeugt, dass man das aus dem Sport ins Leben mitnimmt.

Innere Ruhe bei äußerem Druck

Für die beiden begeisterten Schützen ist der Bogensport die Kunst der Konzentration und der inneren Ruhe.

„Wenn man in einem Bogen-Turnier neben den Mitbewerbern steht und schon zwei von drei Pfeilen in die Mitte der Scheibe geschossen hat, muss man die innere Ruhe haben, mit der aufgebauten Erwartungshaltung umzugehen, denn nur mit der Ruhe wird man auch den dritten Pfeil in die Mitte fliegen lassen. Der dritte Pfeil ist der schwerste. Nur der wahre Schütze schafft das, wenn andere erwartungsvoll zuschauen.“ Menschen genau an diesen Punkt der inneren Ruhe zu bringen, ist der große Anspruch von Wolfgang Winterhoff und Norbert Meier.

Das Projekt Schmallenberger Heimatfreunde ist eine Initiative des Schmallenberger Sauerlandtourismus. Einheimische, die sich für ihr Hobby oder ihren Beruf richtig begeistern können, lassen Gäste und Besucher jeder Art in kleinsten Gruppen daran teilhaben. Auf der Webseite der Heimatfreunde findet man nicht nur Wolfgang Winterhoff, sondern auch all die anderen Angebote: www.schmallenberger-sauerland.de/besonderes/heimatfreunde. Wer als Gast im Schmallenberger Sauerland ist und nicht das Glück hat, dass gerade ein passender Termin angeboten wird, kann sich trotzdem über den Schmallenberger Sauerland Tourismus anmelden. Wenn er es möglich machen kann, bietet Wolfgang Winterhoff dann einen Kurs zu einem Termin auf Vereinbarung an.



Im WOLLcast Pauerland haben Norbert Meier und Wolfgang Winterhoff noch viel mehr Einblicke in den Bogensport und die dahinter stehende Gedankenwelt gegeben:



