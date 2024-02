DIE KUHRASSEN IM SAUERLAND

Holstein-Friesian-Kühe dominieren Sauerländer Milchproduktion

Seit einigen Wochen stehen die meisten Milch produzierenden Kühe und die Kälber wieder im warmen Stall, gut geschützt gegen Wind, Regen und Kälte. Die Sauerländer Milchproduktion wird vor allem von einer Rasse dominiert. Holstein-Friesian nennt sich diese und ist eine deutlich auf die Milch ausgerichtete Rasse.

In dieser und den kommenden Ausgaben des WOLL-Magazins SAUERLAND stellen wir in Wort und Bild Kuhrassen vor, die im Sauerland gehalten werden.

Schwarz oder Rot

Die Rasse teilt sich in zwei Farbrichtungen auf: Es gibt die schwarz-gescheckte Holstein-Friesian und rot-gescheckte Red Holstein. Man kann aber durchaus auch sowohl fast gänzlich weiße als auch überwiegend schwarze und rote Tiere in den Milchviehbetrieben antreffen.



Weltweit lassen sich mehr als 50 Millionen Kühe der Rasse finden, haben Experten berechnet. Die Holstein-Friesian zählt damit zu den weltweit bekanntesten und wichtigsten Milchviehrassen. Ungefähr 90 Prozent der Milchproduktion weltweit stammt von diesen Kühen. Sie haben die Eigenschaft, viel mehr Futter aufnehmen zu können als andere Rinderrassen. Das ermöglicht eine hohe Milchleistung von 10.000 Kilogramm Milch mit mehr mit 4 Prozent Fett und 3,5 Prozent Eiweiß pro Jahr. Sie zeichnen sich zudem durch ihre Anpassungsfähigkeit und eine gute Gesundheit aus.

Aus Nordamerika

Ausgangsrasse für die Zucht der Holstein-Friesian und Red Holstein in Nordamerika waren schon vor vielen Jahrhunderten die schwarz- und rot-bunten Rinder aus den Niederlanden und Deutschland und dort aus dem Tiefland an Nord- und Ostsee. Diese Rinder wurden dort von den Milchviehhältern für die Fleisch- und Milchproduktion genutzt. Die ersten Rinder kamen um 1875 mit niederländischen und deutschen Auswanderern nach Nordamerika, wo die Zucht fortan schwerpunktmäßig auf der Milchproduktion lag. Aus der Zweinutzungsrasse Schwarzbunte entstand so die spezialisierte Milchrasse Holstein-Friesian. In den 1970er Jahren kam es zu einem Rückimport dieser Rasse nach Europa. Durch die Kreuzung mit europäischen Schwarzbunten konnte deren Milchleistung weiter gesteigert werden.

Mehr Informationen über die idealen Bedingungen für die Haltung der Holstein-Friesian Kühe findet man auf der Webseite des Hofes Kotthoff in Vellinghausen bei Meschede: www.kotthoff.de