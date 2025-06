Die Kuhrassen im Sauerland

Aus dem Nordosten Schottlands: das Aberdeen Angus

Auf einer Wanderung durch das Sauerland ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, einer Kuh der Rasse Aberdeen Angus zu begegnen. Aber keine Angst: Die kleinen, genetisch hornlosen Rinder gelten als besonders gutmütig im Umgang.



Ihren Ursprung hat die Rinderrasse in den Grafschaften Aberdeen und Angus im Nordosten Schottlands. Es wird vermutet, dass die Einwanderung der Kelten die Rinder möglicherweise in diese rauen klimatischen Gebiete brachte. Erste Nachweise dieser Rasse wurden bei Ausgrabungen gefunden, die auf das Ende des 18. Jahrhunderts datiert werden.



Gezielte Zucht

Rund 1820 begann die gezielte Zucht mit diesen Rindern in Aberdeenshire und Angusshire. Auf der Tierschau „Highland Show“ in Aberdeen wurden 1834 die Resultate der Zucht ausgezeichnet. Damit war die Aberdeen-Angus-Rasse offiziell etabliert. Von diesem Zeitpunkt an kann der Stammbaum recht genau nachvollzogen werden.

Heute findet man das Aberdeen Angus weltweit verbreitet, zum Beispiel in Kanada, Nord- und Süd-Amerika, Australien, Dänemark und auch in Deutschland. Das Rind ist relativ kurzbeinig, meist schwarz gefärbt, wird aber auch in rotbraun gezüchtet. In vielen Ländern wie etwa in den USA ist das Aberdeen Angus wegen seines Fleisches sehr beliebt und gehört dort zu den häufigsten Fleischrassen.



Seit 1920 bei uns

Die Rasse wird seit etwa 1920 auch in Deutschland gehalten, hat sich aber erst nach 1950 stark verbreitet. In den 1950er Jahren wurden die Rinder mehr und mehr für die Kombinationskreuzung mit deutschen Rassen für die Fleisch- und Milchproduktion eingesetzt. Daraus entwickelte sich die Rasse Deutsch Angus oder Angus, die neben den reinrassigen Aberdeen Angus-Rindern gehalten wird. Derzeit gibt es in Deutschland wieder mehrere große Herden der Rasse Aberdeen Angus.



Am 30. Juli 1955 fand die Gründungsversammlung des Deutschen Aberdeen-Angus-Herdbuch e.V. im Kreis Uelzen in Niedersachsen statt. Und beim heutigen Bundesverband Deutscher Angus-Halter e.V. sind auch Züchter aus u.a. Brilon, Diemelsee, Bad Wünneberg und Lippetal Mitglied.