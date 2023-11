Die Kühe melken sich nicht von alleine

Dorothee Wiese als Betriebshelferin im Einsatz

Unsere Region ist geprägt von landwirtschaftlichen Betrieben. Aber was passiert eigentlich, wenn der Landwirt mal ausfällt? Das Kerngeschäft des Betriebs muss erledigt werden und duldet keinen Aufschub. Auf einem Milchviehbetrieb beispielsweise liegen die Hauptaufgaben beim Melken, Füttern und der Nachzucht. Das Melken erfolgt zu den für die Kühe gewohnten Uhrzeiten, ohne Futter wird keine Milch produziert und für eine künstliche Besamung muss der richtige Zeitpunkt abgepasst werden. Außerdem müssen die Geburten von Kälbern im Blick gehalten werden.

Fortführung des Kerngeschäfts

Für all das ist Dorothee Wiese zuständig. Sie arbeitet als staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin und in Festanstellung beim „Betriebshilfsdienst & Maschinenring Hochsauerland e.V.“ (BHD) und hat zunächst die landwirtschaftliche Ausbildung absolviert. Danach folgte ein praktisches Jahr auf verschiedenen Betrieben und zwei landwirtschaftliche Studienreisen in Kalifornien und Kanada.

Dann absolvierte sie die zweijährige Fachschule für Agrarwirtschaft Meschede, schloss diese im Juli 2017 als staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin mit Fachabitur und Ausbilderschein ab und begann im Januar 2018 ihre Stelle beim BHD. 2018 folgte außerdem berufsbegleitend die Weiterbildung zur Elite-Herdenmanagerin mit Eigenbestandsbesamungsschein, die bundesweit in mehreren Modulen abgehalten wurde.

Fällt der Landwirt kurzfristig wegen Krankheit oder langfristig wegen geplanter Operationen oder ähnlichem aus, muss der Betrieb trotzdem am Laufen gehalten werden. Dazu wird der Betriebshelfer gerufen, der sich auf jeden Betrieb individuell einstellen muss. Hier ist eine große Bandbreite gefordert, denn wo der Landwirt für seinen eigenen Betrieb ja eine Art Spezialist ist und seine Tiere gut kennt, ist für eine Vertretung alles komplett neu. Routine gibt es erst einmal nicht.

Es ist eben nicht nur Kühe melken

Je nach Jahreszeit stehen unterschiedliche Aufgaben an, so müssen in der Erntezeit der Lohnunternehmer beauftragt und weitere Vorbereitungen für die Ernte getroffen werden. Das Tagesgeschäft läuft natürlich weiter. Je nach Betrieb stehen unterschiedliche Maschinen und Techniken zur Verfügung. Geburten stellen generell ein Risiko dar, das der Betriebshelfer mitträgt. Bei Krankheiten muss zeitnah die Behandlung erfolgen und ggf. der Tierarzt gerufen werden. Als Vertretung für den Betriebsleiter liegt die Verantwortung dann komplett beim Betriebshelfer selbst.





Einzige Frau des HSK

Im Hochsauerlandkreis gibt es überwiegend Milchviehbetriebe, aber auch Betriebe mit Legehennen, Puten- oder Bullenmast sowie Sauenhaltung und Schweinemast.

Dorothee Wiese ist die einzige Frau, die beim hochsauerländischen BHD im landwirtschaftlichen Bereich arbeitet. Mit der Landwirtschaft aufgewachsen, wollte sie sowohl was mit Menschen machen als auch in der praktischen Landwirtschaft bleiben. „Als Betriebshelferin habe ich sehr viel Abwechslung, trage hohe Verantwortung und lerne sehr viele Menschen in kurzer Zeit kennen, das erfüllt mich einfach zu 100 Prozent“, sagt Dorothee Wiese. Die Arbeit in der Landwirtschaft ist eben nicht nur Beruf, sondern Berufung und erfordert viel Einsatz für Mensch und Tier. Dann ist es gut, wenn das Engagement auch geschätzt wird.

„Ich bin immer stolz, wenn die Betriebe für meine geleistete Arbeit dankbar sind“, bestätigt Dorothee. Mit über 50 Einsätzen war sie inzwischen in 40 Betrieben im Einsatz.

Betriebshilfsdienst & Maschinenring Hochsauerland e.V.

leistet Unterstützung für Betrieb und Haushalt

500 Mitglieder (Haupterwerbsbetriebe)

1968 gegründet, seit 1999 mit Sitz in Meschede

Finanzierung der Betriebshilfe über die Sozialversicherung

Maschinenringe für Förderung des ländlichen Raums und Stärkung der Landwirtschaft (Solidaritätsgedanke zwischen den Mitgliedern)

9 Angestellte im landwirtschaftlichen Bereich und 1 Angestellte im hauswirtschaftlichen Bereich, 1 Einsatzleiter, 1 Geschäftsführer

