„Die kleine Freiheit“ verbindet Handwerk und Kulinarik

Carina Faust und Björn Lülf beziehen ihr neues Fotostudio

Offen und lichtdurchflutet ist das neue Studio von Carina und Björn, hier trifft moderne Architektur auf echtes Sauerländer Handwerk. Die beiden Fotografen haben in Fleckenberg einen neuen Ort der Gastfreundschaft geschaffen, mit dem Ziel, auch anderen Künstlern eine Plattform für Austausch und Impulse zu geben. Hier fusioniert die Liebe zum Essen mit gelebter Kreativität und echter Begeisterung. WOLLontärin Carla Wengeler und WOLL-Praktikantin Insa Medack durften im August hinter die Kulissen blicken und entdecken, wie viel Energie und Herzblut beider Fotografen in diesem neuen Projekt stecken.

WOLL: Ihr seid von Olsberg nach Fleckenberg gezogen. Welche Geschichte steckt hinter eurem neuen Fotostudio?

Carina Faust: Tatsächlich stand hier früher der Gasthof meiner Eltern und mein Elternhaus. Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, aber für ein professionelles Fotostudio müssen Räumlichkeiten spezielle Anforderungen erfüllen, beispielsweise muss die Deckenhöhe ausreichend sein. Deshalb haben wir uns entschieden, den Gasthof abzureißen und unser Studio neu zu bauen. Entstanden ist ein Gebäude, das perfekt zu uns und unserer Arbeit passt. Wir haben viel Glas verwendet, weil wir Transparenz schaffen wollten. In den Sommerferien 2019 wurde der erste Stein gelegt und inzwischen haben wir die neuen Räumlichkeiten bezogen.

WOLL: Ihr seid beide Fotografen, aber ihr habt sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Welche sind das und was schätzt ihr besonders an eurem Beruf?

Carina Faust: Mein Fokus liegt auf der Portraitfotografie, vor allem Paare oder Hochzeiten, die ich hauptsächlich draußen fotografiere. Hier im Studio werden Familien-Baby-Shootings und Business/Bewerbungsbilder gemacht. Mein Ziel ist es, die Menschen und ihre Persönlichkeiten so echt und authentisch wie m.glich darzustellen. Deshalb lerne ich die Menschen vorher grundsätzlich gerne kennen, erfahre mehr über ihre Wünsche und Beweggründe. Das Fotografieren geschieht dann ganz ungezwungen, denn schließlich kennt man sich schon.

Björn Lülf: Mein Schwerpunkt ist die professionelle Werbe- und Produktfotografie sowie Hotel- und Food-Fotografie. Im Gegensatz zu Carina habe ich überwiegend Geschäftskunden, meine Aufträge bekomme ich von Herstellern, Agenturen und Verlagen. Da ich nicht nur regional, sondern deutschlandweit meine Aufträge bekomme, sind wir schon einige Wochen im Voraus gebucht.

WOLL: Das Highlight in eurem neuen Fotostudio ist die Eventküche, die ihr liebevoll „die kleine Freiheit“ nennt. Was hat euch dazu bewegt, eine Küche mit in das neue Gebäude zu integrieren?

Carina Faust: Wir wollten es einfach perfekt machen. Grundsätzlich brauchten wir eine professionelle Küche für die Fotos von Björn. Und eine Küche macht das Studio zu einem besonderen Ort der Gastfreundschaft, hier können sich Menschen auf Augenhöhe begegnen. Unsere Küche bietet den idealen Raum und Rahmen für unterschiedlichste Events, wie Kochkurse, Firmenevents, Küchenpartys, Produktpräsentationen, Seminare, Coaching, Weihnachtsfeiern und bietet eine Plattform für Menschen mit Geschmack.

Björn Lülf: Die Eventküche ist eine tolle Schnittstelle zwischen Beruf und Berufung. Als gelernter Koch und Food-Stylist ist es sehr spannend, beide Bereiche miteinander zu verbinden. Natürlich sollen hauptsächlich heimische und regionale Produkte verarbeitet werden, was dem ein oder anderen die Möglichkeit geben wird, sein Produkt in einer angenehmen Atmosphäre vorzustellen und zu präsentieren.

WOLL: Wie würdet ihr eure Arbeitsweise beschreiben? Gibt es ein Leitbild, nach dem ihr arbeitet?

Carina Faust: Eine gute Kommunikation mit den Kunden ist unverzichtbar. Die Kundenzufriedenheit hat immer oberste Priorität, deswegen ist es uns wichtig, nachhaltig zu arbeiten. Wir verstehen uns auch als „Stimmungskreierer“ und Problemlöser.

Björn Lülf: Wir sind ein professioneller Betrieb, haben regelmäßig Auszubildende und Praktikanten. Dabei ist es uns wichtig, gelerntes Wissen weiterzugeben und den Nachwuchs für das Handwerk Fotografie mit all seinen Herausforderungen und Chancen zu begeistern und bestmöglich vorzubereiten. Kunden profitieren von unserer Erfahrung und Kompetenzen in unseren Fachgebieten. Heutzutage kann sich jeder, der eine Kamera in der Hand hält, Fotograf nennen, aber eine Kamera macht noch lange keinen guten Fotografen. Deshalb finden wir es wichtig, den Kunden bestmöglich zu beraten und ihm als Spezialist eine Lösung für seine Probleme aufzuzeigen. Wir sind natürlich nicht in allen Bereichen Spezialisten, sondern haben unsere Nische gefunden. Wir wollen mit unserem neuen Studio auch eine Art Austausch anregen und klarmachen, wie wichtig uns eine Zusammenarbeit mit anderen Fotografen und Kreativen ist. Nur so gelingt es uns, wirklich eine bestmögliche Lösung für unsere Kunden zu kreieren.

WOLL: Wir bedanken uns herzlich für die Eindrücke in eurem neuen Studio und für das interessante Gespräch!