Das Buch ist ein zeitgeschichtlicher Schatz und eine Biografie voller Humor und Empathie. Autor Christoph Wagener rekonstruiert darin das Leben seiner verstorbenen Mutter, nachdem er im Nachlass ihre Tagebücher und Briefe gefunden hat. Zusammen mit der Darstellung der zeitgeschichtlichen Hintergründe entsteht ein prägnantes und zudem einfühlsames Gesamtbild über die Zeit vor, während und nach dem II. Weltkrieg und wie seine Mutter die Schicksalsschläge und Herausforderungen mit ihrem unerschütterlichen Glauben, der tiefen Heimatliebe und der Freundschaft und Liebe zu den Menschen in beachtenswerter Weise gemeistert hat. Das besondere Heimatgefühl zu ihrer Geburtsstadt Attendorn und ihre Sauerländer Heimat durchziehen die gewissenhafte Zusammenstellung einer bewegenden Biografie. Neben der alten Hansestadt spielen die Orte Reichshof, Morsbach und Rhein sowie die Metropolen Köln und Wien in dem 192 Seiten-Buch im Hardcover-Umschlag eine wichtige Rolle im Leben der Mutter Josefine Wagener, geborene Zeppenfeld aus Attendorn.

Unerschüttlicher Glaube

Den Autor Christoph Wagener hat die politische Entwicklung in unserem Jahrhundert bewogen, dieses Buch zu schreiben. Der Leser erahnt sehr schnell, wie die jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Umstände die Menschen bewegen sich in die eine oder andere Richtung zu bewegen, ihr Verhalten anzupassen oder sich im Rahmen der Möglichkeiten ihre Freiheit zu bewahren. Für die katholische Mutter des Autors war der tiefe und unerschütterliche katholische Glaube die Leitschnur für ihr Tun und Handeln und der Anker in schwierigsten Lebenssituationen.

Christoph Wagener: Die katholische Mutter – Glaube. Heimat. Liebe. – Aus Tagebüchern und Briefen – 1938 bis 2005. – WOLL-Verlag, 192 Seiten, Hardcover ISBN 978-3-948496-13-5 – 14,90 Euro