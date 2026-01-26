Die Kapelle auf dem Halloh über Calle

„Die Halloh Kapelle ist ein kraftvoller Ort, der an das Leid und an die Fehler vieler Menschen erinnern soll“, so sagen die ältesten Bewohner von Calle. Die Wallfahrtskapelle ist der „Schmerzhaften Muttergottes“ geweiht und wird besonders in der Fastenzeit von Wallfahrern besucht. Die sinngemäße Bedeutung des Namens „Halloh“ ist unbekannt.

Quelle: Vincent Heite

Die rechteckige Kapelle mit ihrem kleinen Dachreiter steht heute auf dem ehemaligen Hexenplatz. Dort sind viele unschuldige Frauen auf dem Scheiterhaufen umgebracht worden. 1686 stifteten der Richter und Hofmaler Ferdinand Wedemhove und seine Frau die Halloh-Kapelle, um an das Leiden der Frauen und an das begangene Unrecht zu erinnern. Wahrscheinlich stand an gleicher Stelle auch ein Galgen. Bis wann dort Hinrichtungen vollzogen wurden, ist jedoch nicht bekannt.

Es existieren viele Sagen über die Kapelle auf dem Halloh. Die bekannteste Sage erzählt, dass viele gehbehinderte Menschen zur Kapelle gepilgert sind, nach dem Beten ihre Krücken in der Kapelle ließen und ohne sie nach Hause gingen. Diese Krücken lagen bis 1900 noch neben dem Altar. Nach dieser Zeit wurden sie vermutlich entwendet oder auf den Balken gelegt. Im Mai 1994 wurde das Dach neu gedeckt und bei dieser Arbeit fand man acht zusammengebundene Krücken. Seit dem Jahr 2000 sind sie in einer fest an der Nordwand befestigten Vitrine ausgestellt.

Um die Kapelle zu besuchen, folgt man aus dem Ortskern von Calle dem Wanderweg C4.