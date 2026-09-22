Die Hittenbühne hat jetzt eine Alessa

Die Proben laufen: Hittenbühne bereitet neue Theatersaison vor

Bei der Hittenbühne Niedersfeld wird wieder fleißig geprobt: Das neue Stück für die Theatersaison 2026 ist ausgesucht, die Rollen sind verteilt und die ersten Proben haben begonnen. In diesem Jahr darf sich das Publikum auf eine Komödie freuen, bei der moderne Technik auf menschliche Eigenheiten trifft.

Mit „Eine Sprachbox namens Alessa!“ von Beate Irmisch hat sich die Hittenbühne ein Stück ausgesucht, das aktueller kaum sein könnte. Eine intelligente Sprachbox soll eigentlich den Alltag erleichtern und praktische Unterstützung bieten. Doch wie so oft im Leben kommt es anders als geplant. Schon bald sorgt die technische Helferin für Missverständnisse, ungeahnte Verwicklungen und jede Menge turbulente Situationen.

Dabei bleibt die Hittenbühne ihrem Anspruch treu: Im Mittelpunkt steht ein unterhaltsamer Theaterabend mit liebenswerten Figuren, viel Witz und Situationen, in denen sich das Publikum sicherlich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen kann. Wie genau die Sprachbox namens Alessa das Leben der Bühnenfiguren auf den Kopf stellt, möchte die Hittenbühne allerdings noch nicht verraten. Ein wenig Überraschung soll schließlich bis zur Premiere im November erhalten bleiben.

Fest steht schon jetzt: Es wird modern auf der Bühne in Niedersfeld. Und auch bei den Aufführungsterminen gibt es in diesem Jahr eine Neuerung. Nach den Erfahrungen und Rückmeldungen der vergangenen Jahre hat sich die Hittenbühne dazu entschlossen, alle vier Aufführungen um 18 Uhr beginnen zu lassen. Damit möchte die Theatergruppe den Wünschen ihres Publikums entgegenkommen.

Gespielt wird wie gewohnt in der Schützenhalle Niedersfeld. Bis dahin liegt allerdings noch einiges an Arbeit vor den Darstellerinnen und Darstellern. Texte müssen gelernt, Szenen erarbeitet und Abläufe aufeinander abgestimmt werden. Die Proben haben begonnen – und damit wächst auch die Vorfreude auf die neue Theatersaison.

Die Aufführungstermine

Samstag, 14. November 2026, 18 Uhr

Sonntag, 15. November 2026, 18 Uhr

Samstag, 21. November 2026, 18 Uhr

Sonntag, 22. November 2026, 18 Uhr

Der Vorverkauf startet am Samstag, 31. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im Josefshaus Niedersfeld. Ab dem Nachmittag sind die Karten auch online unter www.niedersfeld.info erhältlich.

Wer sich seinen Platz für einen der vier Theaterabende sichern möchte, sollte beim Vorverkaufsstart nicht zu lange warten.

Die Hittenbühne Niedersfeld freut sich schon jetzt darauf, im November wieder den Vorhang zu öffnen – und gemeinsam mit ihrem Publikum herauszufinden, was passiert, wenn eine Sprachbox plötzlich mehr zu sagen hat, als ursprünglich gedacht.