Die häufigsten Fragen zum SommerSEO Wettbewerb 2022

Der SommerSEO Contest ist aktuell in aller Munde. Dutzende SEO-Agenturen, Dienstleister und Privatpersonen nehmen an diesem spannenden Wettbewerb teil und konkurrieren um das Zepter des diesjährigen SEO-Königs. Wir haben die wichtigsten Fragen zu diesem Thema auf einen Blick beantwortet:

Von wem wird der SEO Contest veranstaltet?

Hinter dem SommerSEO Wettbewerb stehen die beiden Brüder Christopher und Alexander Walz, denen wir auch das Vergleichsportal SEO-Vergleich.de zu verdanken haben. Seit dem Launch im Jahr 2018 gibt es für das Portal nur einen Weg: nach oben. Neben dem Hauptgeschäft – dem Vergleich verschiedener SEO-Agenturen – widmen sich die beiden Gründer seit nunmehr vier Jahren dem SEO Contest, an dem jährlich zahllose Menschen teilnehmen.

Was ist SommerSEO?

SommerSEO ist ein fiktiver Suchbegriff, den sich die Macher des Wettbewerbs für dieses Jahr ausgedacht haben. Nach SandstrandSEO, Contentbär und WildsauSEO ist beim SEO Contest 2022 nun der Suchbegriff SommerSEO an der Reihe. Und zugegeben: Das diesjährige Keyword passt zur aktuellen Jahreszeit wie die Faust aufs Auge.

Wer kann beim SommerSEO Wettbewerb mitmachen?

Einfach jeder, der Lust hat, das eigene Können und Geschick auf die Probe zu stellen. Ob SEO-Agenturen, Suchmaschinenexperten oder Hobby-SEO-Fans – wer dabei sein will, kann dies kostenlos tun. Eine kurze Anmeldung reicht und schon gehört man zu den Teilnehmern. Neben vielen weiteren Mittbewerbern um die SEO-Krone ist auch die iGaming.com Group mit dabei. Wir schicken die Webseite Aktien-Depot ins Rennen und lassen unsere Köpfe so richtig qualmen, um mit dem SommerSEO Keyword die Google Rankings zu erobern.

In welchem Zeitraum findet der SEO Contest statt?

Der Startschuss fiel mit der Bekanntgabe des SommerSEO Keywords am 3. Mai um 11:00 Uhr. Abgerechnet wird genau einen Monat später – am 3. Juni um 11:00 Uhr. Die ersten zehn Teilnehmer können sich daraufhin auf verschiedenste Preise – und natürlich auf Ruhm, Bewunderung und Ehre freuen.

Was gibt es beim Wettbewerb zu gewinnen?

Auf die Sieger wartet eine bunter Mischung verschiedenster Preise, wobei vor allem der Teilnehmer auf Platz 1 richtig absahnt. Alles in allem gibt es unter anderem das folgende zu gewinnen:

Heißluftballonfahrt für 2

Premium Account für das SEO Tool Linkalyse

Premium Zugang zum SE Ranking Tool

Jahres-Abonnement des Printmagazins t3n

OMR Reports als Praxis Guides für Online Marketing

Wie werden die Gewinner ermittelt?

Die organischen Suchergebnisse bei Google werden an drei verschiedenen Tagen gemessen – und zwar an den folgenden Stichtagen:

30. Mai um 11:00 Uhr

1. Juni um 11:00 Uhr

3. Juni um 11:00 Uhr

Anhand der Ranking Positionen der Webseiten werden Punkte vergeben, wobei nur die ersten 10 Platzierungen berücksichtigt werden. Die Punkte werden je nach Stichtag unterschiedlich gewichtet und anschließend zusammengezählt. Diejenigen, die die meisten Punkte haben, zählen zu den strahlenden Siegern des SEO Wettbewerbs.

Welche SEO Strategien sind erlaubt?

So gut wie alle, die die eigene Kreativität zutage fördert. Jeder Teilnehmer kann sich nach Lust und Laune austoben und beliebige Taktiken und Strategien anwenden. Allerdings gibt es durchaus Grenzen des Gewünschten. So ist in den Bedingungen zum SommerSEO Contest 2022 zu lesen, dass negative SEO nicht gern gesehen ist. Damit werden Vorgehensweisen beschrieben, die lediglich dazu da sind, einer anderen Webseite Nachteile zu verschaffen und das Ranking zu deren Nachteil zu manipulieren. Daher lieber auf seine Aufgaben fokussieren und einen entspannten und vielleicht sogar spirituellen Sommer genießen.

Wann werden die Sieger bekanntgegeben

Nach Ende des Contests veröffentlicht SEO-Vergleich.de einen Blog-Artikel, in dem alle diesjährigen Sieger benannt werden. Zugleich kündigen die Veranstalter eine oder andere Überraschung für die Teilnehmer an, die auf den ersten drei Plätzen im SommerSEO Wettbewerb landen.