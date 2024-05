In den letzten Jahren haben Balkonkraftwerke, auch bekannt als Mini-Solaranlagen, erheblich an Beliebtheit gewonnen. Diese kleinen Photovoltaikanlagen bieten Hausbesitzern und Mietern eine einfache Möglichkeit, ihren eigenen Strom zu erzeugen und so ihre Energiekosten zu senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.