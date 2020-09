Die Löwenapotheke Schmallenberg stellt zum 222-jährigen Jubiläum zukunftsorientierte Veränderungen vor

Der 222. Geburtstag der Löwenapotheke Schmallenberg wurde lange im Voraus vorbereitet, konnte aber aufgrund der aktuellen Umstände nicht wie geplant gefeiert werden. Im Rahmen der Schmallenberger Woche war ein Tag der Offenen Tür vorgesehen. Davon ließ sich Andreas Vogd, Inhaber der Löwenapotheke, jedoch nicht beirren. Mit seinem Team und der Schmallenberger Werbeagentur Viereinhalb arbeitete er intensiv am Online-Auftritt und nutzte den Anlass, um das Logo der Apotheke zu aktualisieren.

Mit dem Gründungsjahr 1798 ist die Löwenapotheke die älteste Apotheke Schmallenbergs, seitdem gab es zwölf Besitzer. 1899 ging sie in den Familienbesitz über. Ab 1958 von Margret Vogd betrieben, hat 1995 ihr Sohn Andreas Vogd die Apotheke übernommen.

Umfassendes Sortiment und menschennahe Beratung

Die Löwenapotheke kann ein umfassendes Sortiment vorweisen, welches durch die eigene Herstellung von Rezepturen ergänzt wird. Pflanzliche, anthroposophische und homöopathische Arzneimittel gehören zum Sortiment der Apotheke. Neben klassischen Medikamenten werden Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Produkte aus der Naturheilkunde angeboten, des weiteren können Hilfsmittel wie zum Beispiel Milchpumpen oder Blutdruckmessgeräte ausgeliehen werden.

Doch das Sortiment allein macht laut Andreas Vogd noch keine gute Apotheke aus. Erst ein engagiertes, verantwortungsbewusst handelndes Team sorgt für diejenige zwischenmenschliche Zuwendung, die ein persönliches, intensives Gespräch mit uneingeschränktem Vertrauen ermöglicht. Die Löwenapotheke verfügt über ein Team mit Schwerpunkten in verschiedenen Bereichen und kann so eine qualifizierte, umfassende Beratung realisieren.

Persönlich. Vor Ort. Online. Beratung.

Die Apotheke ist auch digital bestens vertreten, egal, ob mit Instagram-, Facebookaccount oder der eigenen App. Mit diesem modernen Internetauftritt zeigt die Löwenapotheke, dass sie sich auf die Zukunft fokussiert. Dafür spricht auch der Onlineshop, der die Apotheke vor Ort ergänzt. Dort lassen sich die Arzneimittel direkt von zuhause aus bestellen. Natürlich kann und soll die Digitalisierung keinesfalls die persönliche Beratung in der Weststraße ersetzen. Die Corona-Krise hat bewiesen, wie wichtig eine Vor-Ort-Apotheke für die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln ist.

Obwohl es keine Erklärung für den Ursprung des Namens „Löwenapotheke“ gibt, hat sich das königliche Tier im Namen über die Jahrhunderte gehalten. Pünktlich zum Jubiläum bekommt es jetzt ein neues Fell. Keine leichte Entscheidung für Andreas Vogd: „Es hat lange gedauert, bis ich mich für eine Veränderung des Symbols entschieden habe. Doch jetzt muss ich sagen, dass mir die neue Gestaltung der Marke gefällt. Damit wird deutlich, dass uns nach 222 Jahren die Gesundheit der Menschen und die Versorgung mit Arzneimitteln wie eh und je am Herzen liegt und wir dabei immer innovativ sind.“ Das neue Logo auf alter Grundlage symbolisiert auch die Fähigkeit der Apotheke, sich Entwicklungen anzupassen, ohne ihren Ursprung oder ihre menschenzugewandte Motivation aus den Augen zu verlieren. Anlässlich des 222-jährigen Jubiläums beantwortete Andreas Vogd unsere Fragen.

WOLL: Wie haben sich die Schwerpunkte der Apotheken insgesamt und speziell der Löwenapotheke über die Jahre verändert?

Andreas Vogd: Die Beratung der Kunden hat sich sehr verändert. Durch die Medien und Kommunikationsplattformen im Internet sind die Kunden schon vorinformiert, was unsere Beratung deutlich anspruchsvoller macht. Durch Rabattverträge, die die Krankenkassen mit den Pharmaherstellern abschließen, brauchen wir ein breit gestreutes Warenlager. So versuchen wir unsere Kunden schnellstmöglich zu beliefern. Die Kunden erwarten außerdem mehr Serviceleistungen als früher, wie einen Botendienst, ein Angebot an pflanzlichen Arzneimitteln oder Bio-Kosmetik-Produkten. Für letzteres haben wir das Depot von Dr. Hauschka Kosmetik und der Firma Börlind im Programm. Darüber hinaus wird von uns eine umfangreiche Dokumentation erwartet. Jede verordnete Rezeptur muss auf Plausibilität geprüft werden. Ist die Dosierung nachvollziehbar? Und weiß der Kunde, ob er nach der Einnahme seiner Medikamente Auto fahren darf?

WOLL: Apotheken werden vor allem aufgesucht, um Arzneimittel zu erwerben. Welche Angebote hat die Löwenapotheke, die dem Kunden eventuell noch nicht bekannt sind?

Andreas Vogd: Dazu zählt die Inkontinenz-Beratung, die aufgrund der demographischen Entwicklung in den kommenden Jahren zunehmen wird. Es gibt hier keine „Einheitsversorgung“, sondern man versucht, die individuellen Bedürfnisse zu erfahren und entsprechende Lösungen anzubieten. Hierzu gehört auch die Abgabe eventueller Pflegehilfsmittel. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Reisemedizin, insbesondere die Impfprophylaxe. Und wir klären auf, dass es die tödliche Tollwut nicht nur im asiatischen Raum gibt.

WOLL: Was sind Ihre Leitmotive für die nächsten Jahre? Planen Sie weitere Innovationen, besondere Sortiments- oder Beratungserweiterungen?

Andreas Vogd: Wir tun alles, um die Löwenapotheke zukunftssicher aufzustellen. Der Trend zur Digitalisierung ist im Bereich der Apotheken sehr stark. Hier arbeiten wir daran, die Voraussetzungen für die Installation des sogenannten e-Rezeptes und des elektronischen Medikationsplanes zu schaffen. Ein Schwerpunkt bildet auch das Stichwort AMTS, Arzneimitteltherapiesicherheit. Dabei erfolgt eine umfassende Überprüfung der Verträglichkeit, Sicherheit sowie Sinnhaftigkeit aller Medikamente, ob verordnet oder als Selbstmedikation, sowie der verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel. So werden nicht selten gleichzeitig mehrere Medikamente von verschiedenen Ärzten verordnet. Es besteht die Gefahr von Doppelverordnungen gleicher oder ähnlicher Wirkstoffe oder die Möglichkeit, dass Wirkungen sich gegenseitig aufheben.

Eine Traditionsapotheke in die Zukunft führen und immer den Menschen und seine Gesundheit im Blick haben – eine große Aufgabe für die Löwenapotheke in Schmallenberg.

Quelle: Viereinhalb v.l.n.r.: Stephanie Gamm, Ursula Böhmke, Melanie Schulte, Cornelia Schütte, Andreas Vogd, Andreas Wüllner, Lena Schütte, Bojana Vranjkovic, Cornelia Himmelreich · es fehlen: Martina Vollmers, Christina Trilling, Ursula Harnacke, Hans-Dieter Böhmke, Engelbert König und Kadire Kuka

Löwenapotheke Schmallenberg

Weststraße 16, 57392 Schmallenberg

www.loewenapotheke-schmallenberg.de