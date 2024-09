Die Geschichte von Wotans letzter Reise

Autorin Erika Möllenberg regt die Phantasie von Kindern mit ihren Büchern an

Erika Möllenberg-Wittek lebt idyllisch auf einem Pferdehof am Rande Bromskirchens und schöpft aus ihrer Umgebung die Kraft, Kinderbücher zu verfassen. Als frühere Leiterin eines Kindergartens im Raum Herford kennt sie Stimmungen und Gedankengänge von Kindern besonders im Vorschulalter und weiß, darauf einzugehen und positive Entwicklungen zu fördern. Vier Kinderbücher hat die Erzieherin bereits vollendet, wirkungsvoll Geschichten erzählt und reichhaltig wie kindgerecht illustriert. Das fünfte Buch liegt im Konzept druckreif vor. Es erzählt „Wotans letzte Reise“. Wie alle Bücher davor handelt auch dieses von Tieren.



Wotan, ein schwarzer Riesenschnauzer, bot viele schöne Geschichten, Erlebnisse und Spielereien zum Beispiel bei der Hundefriseurin oder beim Besuch des Schornsteinfegers. Es wird aber auch das Älterwerden beschrieben, bis hin zur letzten Reise. Wie alle Bücher ist auch dieses ein Wechselspiel von Text und Illustration. Linke Seite der Text, rechts das Bild zur Implementierung des Vorstellungsvermögens. Die Schriftart ist bewusst größer gewählt, um das Lesevermögen zu fördern, die Illustration ist kindgerecht gehalten, um die Fantasie und das Vorstellungsvermögen anzuregen. Die Illustratorin ist Mariel Castillo Kaufmann aus Winterberg, die in Dortmund studiert.



„Die Kinder sollen über alle Sinne etwas wahrnehmen und lernen. Jede dargestellte Kleinigkeit hat ihren Sinn“, beschreibt die Erzieherin das Grundprinzip „Förderung durch Lesen“. Das kreative Denken und Emotionalität werden positiv entwickelt. Durch das Hineinversetzen in eine andere Welt wird die Fantasie der Kinder angeregt und das Mitgefühl gefördert.



Anregungen für inhaltliche Schwerpunkte holt sich die Autorin auch bei Besuchen von Schülergruppen auf dem Pferdehof in Bromskirchen. Bei der Landwirtschaftskammer in Münster absolvierte sie eine Ausbildung zur Bauernhof- und Erlebnispädagogin. Nun kommen Kindergruppen im Alter von drei bis sechs Jahren zu ihr und lernen dort Bereiche der Landwirtschaft kennen. In das Sauerland sei sie gekommen, um hier noch einmal einen Neuanfang zu unternehmen, inmitten von Natur und Pferden. Beim Verfassen der Kinderbücher komme ihr der langjährige Umgang mit den Kindern im Kindergarten in Ostwestfalen sehr entgegen, erzählt sie begeistert.



Die Titel ihrer bisher erschienenen Bücher lauten:

Wie drei Katzen zu ihrem Namen kamen Die Geschichte von der glücklichen Prinzessin Wotan und das Polizeiauto Der Schulranzen mit den langen Beinen

Buchbestellungen können unter der mail-Adresse erika.moellenberg@gmx.de vorgenommen werden.