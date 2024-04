Die ganze Welt der Musik zu Gast im Sauerland

Kreis Olpe/HSK „Man kann eine Stecknadel fallen hören, denn es ist ganz leise in der großen und abgedunkelten Showhalle des Elspe Festivals. Dann sieht man die Silhouette von Michael Nathen und wie er am Dirigentenpult den Taktstock hebt, um den mehr als 150 Musikern und Musikerinnen den ersten Einsatz des Konzerts zu geben. Die Spannung ist nun für alle greifbar. Und plötzlich verwandelt sich der Saal in ein großes Meer aus Klängen, Farben und Gänsehaut überkommt Publikum und die Aktiven auf der Bühne.“ So beschreibt Sarah Fischer vom Frauenchor Aviva den magischen Moment, wenn die Volksbank Gala Night of Sounds beginnt.

Mehr als ein halbes Jahr Probenarbeit und ein Jahr Vorbereitung liegen hinter den Akteuren von der Jungen Philharmonie Lennestadt und den Chören Aviva, Gaudium sowie Junger Chor Eslohe. In dieser Zeit wurde ein facettenreiches Programm zusammengestellt, geprobt und organisiert, das nun mit einer feinsinnigen Bühnentechnik in Szene gesetzt wird. Ein Gesamtpaket, wie man es eigentlich nur in den großen Arenen vorfindet. Auf der Bühne stehen Akteure aus der Region, die seit vielen Jahren und mit viel musikalischem Herzblut diese Reise von Klassik bis Pop gestalten.

Quelle: Nght of Sounds

Der musikalische Bogen wird auch in diesem Jahr wieder weit gespannt sein und besonders jungen Talenten die Möglichkeit bieten, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Stücke u.a. von John Williams, Meat Loaf, John Miles, Georges Bizet werden für alle Geschmacksrichtungen das passende bereithalten. Real Classics heißt es u.a. bei der Ouvertüre aus der Oper „Carmen“ oder dem eindrucksvollen „Marche religieuse” von Charles Gounod mit dem Solo für Harfe, gespielt von Leon Lorey. Madeleine Wulff aus Lennestadt wird das heitere Stück „Ich lade gerne mir Gäste ein“aus der Operette „Die Fledermaus“ präsentieren sowie „Quando me’n vo’” aus La Bohème von Giacomo Puccini. Ein emotionales Highlight verspricht Julian Büses Interpretation von „Anthem“ aus dem Musical „Chess“. Anke Eberts und Nadine Flach sind ein eingespieltes Duo auf der Bühne der Night of Sounds und werden u.a. mit „I wanna know what love is“, einem Titel von Foreigner begeistern. Der Night of Sounds Chor mit seinen über 90 Stimmen wird in diesem Jahr ganz besondere Reize setzen und mit a capella Sprituals, als großer Opernchor mit dem Orchester sowie rockig mit der Band „With a little help from my friends” interpretieren. „In der Straße, mein Schatz, wo du lebst” aus „My fair lady” ist ein Stück, wie geschrieben für Bariton Hendrik Schörmann. Dieser wird zudem gemeinsam mit seinem Kollegen Julian Büse dafür sorgen, dass auch die italienische Lebensart in Elspe nicht zu kurz kommt. Violine Solo, der Begriff ist bei der Night of Sounds eng verknüpft mit Konzertmeisterin Esther Delport-Lamana, die gleich zwei außergewöhnliche Stücke im Repertoire hat. Eine besondere musikalische Überraschung hält die „NoS-Band“ bereit, die sie jedoch erst am Konzertabend verraten wird und unter dem Arbeitstitel „Mit Herz und Seele“ detailliert geprobt hat. Die Arrangements des Konzertprogramms wurden von Michael Nathen, Heiner Bartsch und Tobias Schütte individuell für das Ensemble geschrieben und bearbeitet.

Das Konzert wird von der WDR Moderatorin Anne Willmes moderiert, die als gebürtige Attendornerin ebenfalls aus der Region stammt.

Bernd Griese, Vorstandsmitglied der Volksbank Sauerland, dem Hauptsponsor der „Volksbank Gala Night of Sounds“ 2024, zeigt sich voller Vorfreude auf das bevorstehende Event: „Wir können es kaum erwarten, eine Volksbank Gala voller Emotionen, mitreißender Musik und unvergesslicher Momente zu erleben. Die Bühne ist bereit für eine fesselnde Show, präsentiert von Talenten aus unserer Region und für unsere Region. Wir wünschen unserem Publikum beste Unterhaltung und den Solisten sowie Debütanten viel Erfolg. Auf eine unvergessliche Volksbank Gala 2024′!“

Die Night of Sounds ist bereits ausverkauft. Tickets für die Night of Sounds 2025 werden aber in Kürze angeboten.