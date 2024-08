Die Förderung der Literatur im Sauerland kann und muss lebendig bleiben

Autorenkreis Ruhr-Mark e.V. als Möglichkeit

Vor etwas mehr als dreißig Jahren wurde in Schmallenberg die Christine-Koch-Gesellschaft (CKG) gegründet. Ihr Name war Programm: Literarische Gesellschaft zur Förderung der Literatur im Sauerland. Engagierte Vorstände machten bewusst, dass es im Sauerland Autorinnen und Autoren gab, die mehr Beachtung verdienten. Es ging darum, die Bedeutung dieser charakteristischen und unverwechselbaren Landschaft in der Literatur sichtbar zu machen. 22 Bändchen, genannt „Kleine Reihe“, mit unterschiedlichsten Themenschwerpunkten geben Zeugnis davon. Dass dieses Vorhaben der Literaturförderung große Unterstützung fand, zeigte sich in der Zahl von fast 300 Mitgliedern, von denen eine Vielzahl aktiv Schreibende waren. Zum Bedauern vieler Autorinnen und Autoren hat sich die CKG im Jahr 2021 wegen fehlender Vorstandstätigkeit aufgelöst und ist bis heute nicht mehr belebt worden.

Neue Kontakte möglich im Autorenkreis Ruhr-Mark

Das soll und darf aber nicht heißen, dass das Leben im Bergland an der Ruhr in seiner Vielfalt und seinen Gegensätzlichkeiten literarisch erlahmt. Es braucht einen neuen Kreis Gleichgesinnter. Hier bietet sich der Autorenkreis Ruhr-Mark e.V. an, der in der Vergangenheit zahlreiche Begegnungen mit der CKG hatte. Der Autorenkreis Ruhr-Mark wurde 1961 gegründet und ist eine der ältesten unabhängigen Autorenvereinigungen in Deutschland. Schon der Name verrät, dass sich der Verein aus seinem Sitz in Hagen sowohl nach Westen als auch nach Osten öffnet. Über das märkische Sauerland hinaus besteht durchaus die Möglichkeit für literarisch Interessierte aus dem Hochsauerland, sich dem Autorenkreis Ruhr-Mark anzuschließen und – wie es die CKG beabsichtigte – nicht nur im, sondern auch über das Sauerland zu schreiben, wie es der Autor dieser Zeilen – seit 2003 Mitglied im Autorenkreis Ruhr-Mark – seit Jahren vorlebt.

Ich empfehle, die Website des Autorenkreises Ruhr-Mark – www.autorenkreis-ruhr-mark.de – aufzurufen und sich über die Vielfalt, die Veröffentlichungen und die Mitglieder im Verein zu informieren. Vielleicht entsteht daraus der Wunsch, als Gast an einer der nächsten Zusammenkünfte teilzunehmen.