Die ersten neuen Deutschen Meister stehen bereits fest

Longines Balve Optimum 2021

Am Donnerstag, dem 03. Juni 2021, ging das LONGINES BALVE OPTIMUM in seine 73. Auflage und ist damit eines der ältesten und traditionsreichsten Reitturniere Europas! In diesem Jahr gibt es erstmals sechs Deutsche Meistertitel in Balve im Sauerland zu gewinnen, eine Premiere feiert die DM der U25-DressurreiterInnen.

Das LONGINES BALVE OPTIMUM ist erstmals Teil der „Finals“, einem Zusammenschluss von 18 Sportarten, die alle an diesem Wochenende ihre Deutschen Meisterschaften austragen. ARD & ZDF übertragen „Die Finals 2021“ etwa 25 Stunden live.

Deutsche Meisterschaft Grand Prix Special

Mission Titelverteidigung geglückt: Die alte und neue Deutsche Meisterin im Grand Prix Special lautet Jessica von Bredow-Werndl. Mit ihrer 14-jährigen Trakehner Stute TSF Dalera BB (v. Easy Game) setze sich die Aubenhausenerin als drittletzte Starterin mit 84,882 Prozent an die Spitze – persönliche Bestleistung! „Jessi marschiert absolut verdient von einer persönlichen Bestleistung zur nächsten“, lobte Bundestrainerin Monica Theodorescu.

Als letztes Paar der Prüfung machten es Isabell Werth und die 17-jährige westfälisch gebrannte Belissimo M-Tochter Bella Rose noch einmal richtig spannend. Aber es wurde nicht die 17. Goldmedaille bei Deutschen Meisterschaften. Die

erfolgreichste Reiterin der Welt nahm mit einem Ergebnis von 83,902 Prozent die Silbermedaille in Empfang. Auf Platz drei des Grand Prix Specials – dem Klaus Rheinberger Memorial 2021 – fand sich abermals Isabell Werth wieder, diesmal mit dem wunderbaren elfjährigen Deutschen Sportpferd DSP Quantaz, einem Hengst von Quaterback. 83,490

Prozent sind ein phantastisches Ergebnis für den aufstrebenden vierbeinigen Dressur-Star. Aber: Die Bronzemedaille gab es dennoch nicht für Isabell und Quantaz, denn die Regel besagt, dass bei zwei Pferden nur das bessere Ergebnis für die Meisterschaftsentscheidung zählt. Ergo musste DSP Quantaz seiner Stallkollegin Bella Rose den Vortritt lassen. Bronze fiel in der Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft im Grand Prix Special somit an Dorothee Schneider und den 15-jährigen Sandro Hit-Nachkommen Showtime FRH (80,275 Prozent).



U25 DM: Goldmedaille im U25-Grand Prix für Ann-Kathrin Lindner

Das war ganz schön knapp! Aber am Ende hatte Einzel-U25-Europameisterin und U25-EM Mannschafts-Silbermedaillengewinnerin Ann-Kathrin Lindner im U25-Grand Prix – Preis der Liselott-Schindling-Stiftung (Piaff-Förderpreis-Wertung) – der erstmals ausgetragenen U25-DM der Dressurreiter die Nase vorn. Auf ihrem 1,86 m großen FBW Sunfire (v. San Amour I – Freudenfeuer) tanzte sich die 24-jährige Ilsfelderin beim LONGINES BALVE OPTIMUM zu

74,651 Prozent und damit U25-DM-Gold!



Ihr ganz dicht auf den Fersen war EM-Teamkollege Raphael Netz. Der 22-jährige Bereiter aus Aubenhausen erhielt im Sattel des niederländischen Johnson-Sohnes Elastico 74,581 Prozent: Silber-Medaille bei der Premiere der U25-DM! Mit

seinem zweiten Pferd Lacoste (v. Locksley II) belegte Netz zudem Rang 6 (72,302 Prozent). Bronze fiel an Hannah Erbe – ebenfalls U25-EM-Vizemeistern mit der Mannschaft. Die 22-jähige Immobilienmanagement-Studentin sammelte mit ihrem Erfolgspferd Carlos FRH (v. Carabas-Weltmeyer) 73,651 Prozent. Eine tolle Entwicklung haben der 14-jährige

Hannoveraner und seine quirlige Reiterin hingelegt: Gemeinsam konnten die zwei bereits acht Goldmedaillen bei Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter gewinnen sowie im letzten Jahr Mannschaftssilber bei der U25-EM. Die Prüfungen der U25-DM-Dressur sind zeitgleich auch Wertungen zum Piaff-Förderpreis. Am Sonntag geht es weiter in der U25-DM Dressur: In einer Grand Prix Kür werden ab 12.30 h die nächsten Medaillen vergeben.

Deutsche Meisterschaft Springreiterinnen

Vor zwei Jahren Silber, jetzt die Goldmedaille – beide Male übrigens mit Vittorio: Die erst 23-jährige Sophie Hinners ist überglücklich! Im Sattel ihres 14-jährigen Hannoveraner Hengstes Vittorio (v. Valentino) blieb die Springreiterin in allen drei Umläufen der zwei Tage beim LONGINES BALVE OPTIMUM als einzige ohne Fehler. „Bei mir war natürlich Anspannung vorhanden, aber ich habe versucht, mich zu konzentrieren. Ich bin froh, dass ich durchgehalten habe“, resümierte Hinners.

Aufgrund eines Zeitfehlers in der Prüfung nahm Katrin Eckermann die Silbermedaille in Empfang – wäre dieser nicht gewesen, so wäre es heute der Meistertitel geworden. „Ich habe zwei erst achtjährige Pferde mitgebracht zur Deutschen Meisterschaft. Ich habe mich zwar sehr geärgert über den Zeitfehler gestern, aber ich musste das junge Pferd noch begleiten. Die Freude über die Silbermedaille überwiegt deshalb!“, so die 30-Jährige, die 2011

schon einmal Deutsche Vizemeisterin der Springreiterinnen wurde. „Gestern das Drei-Sterne*** Springen war schon ein starkes Springen, heute waren die Parcours sehr fair gebaut. Wir haben, glaube ich, richtig guten Sport gesehen“, lobte Eckermann, die im Sattel von Cascadello-Boy RM, einem Rheinländer Hengst von Cascadello I, Deutsche Vizemeisterin

wurde.

Die Bronzemedaille fiel an Katharina Offel. „Ich bin super happy! 2004 wurde ich hier in Balve ja Deutsche Meisterin, nun die Bronzemedaille. Das freut mich sehr, denn ich habe mir junge Pferde aufgebaut. Hearst DB habe ich, seit er fünf Jahre alt ist. Nun ist er neun und wir haben hier Bronze zusammen gewonnen, das macht mich stolz“, so Katharina Offel, die auch einen Zeitfehler auf dem Meisterschaftskonto zu verbuchen hatte.

Die ausstehenden Prüfungen am Samstag und Sonntag kann man über die Website in einem Livestream verfolgen: Livestream | LONGINES BALVE OPTIMUM (balve-optimum.de)