Die erste Pilgerkirche des Sauerlandes

Wenn Wanderer in die Pilgerkirche im Winterberger Höhendorf Altastenberg eintreten, können sie sich erst einmal niederlassen: Sessel und eine Chaiselongue stehen schon für sie bereit. Schnell spüren sie, dass sie hier Zeit haben, innezuhalten. Denn sie befinden sich in einem Raum, der offen ist für Ruhe und Selbstbesinnung: abschalten, durchatmen, Kraft tanken.



Nordrhein-Westfalens höchstgelegene Kirche „Maria Schnee“ liegt auf 800 Metern – mitten im Dorf. Der Winterberger Tourismusseelsorger Jörg Willerscheidt hat das Projekt verwirklicht: „Ich habe in vielen Gesprächen mit Touristen festgestellt: Auch Urlauber suchen Orte der Spiritualität – wo sie beten, wo sie einkehren können und Dinge und Inhalte rund ums Pilgern entdecken.“



Als Wegzehrung stehen in der Kirche kostenlose Snacks und Getränke bereit. Den Segen zum Mitnehmen gibt es in Form von Kärtchen und dem Symbol der Jakobsmuschel. Besucher der Pilgerkirche können sich hier über weitere Sauerländer Kraftplätze informieren, etwa den 842 Meter hohen Kahlen Asten, die Lennequelle, den Clemensberg oder die Kreuzbergkapelle. Ein beleuchteter Kerzenweg führt durch die Kirche bis nach draußen.

Tourismusseelsorger auf Video-Display

Über QR-Codes und Displays hören die Pilger spannende Geschichten über diese Seelenorte – poetische Texte, Bibelverse und Sauerländer Sagen. Auf einem besonderen Video-Display ist Tourismusseelsorger Jörg Willerscheidt in Lebensgröße zu sehen und zu hören. Er spricht zu den Besuchern und erzählt über die Pilgerkirche. Der Tourismusseelsorger ist aber auch unter einer Handynummer persönlich erreichbar. „Es kommt vor, dass manche Besucher der Pilgerkirche auch jemanden brauchen, der zuhört“, sagt Jörg Willerscheidt.



Pilger können ihre Gedanken außerdem in einem Gäste- und Pilgerbuch eintragen, digital oder klassisch auf Papier. Und wer möchte, kann auch direkt auf bereitliegenden, frankierten Postkarten Grußworte losschicken. In der Altastenberger Pilgerkirche steht dafür direkt neben dem Altar ein Briefkasten.

In Altastenberg staat hoogste pelgrimskerk



De hoogst gelegen kerk van de deelstaat NRW is de “Maria Schnee” (Maria in de sneeuw) in het centrum van Altastenberg bij Winterberg. Hij staat op ca. 800 meter hoogte en is tegelijk de eerste pelgrimskerk van het Sauerland. Degene die de kerk binnenloopt, voelt direct dat hij of zij er de tijd heeft om tot rust te komen. De ruimte nodigt uit tot bezinning, tot ademen en kracht tanken.



In de kerk staan gratis snacks en dorstlessers klaar voor de bezoekers. En via kaartjes, ook in de vorm van de Jacobsschelp, krijgt de bezoeker de zegen mee voor onderweg. Op een bijzondere video vertelt toeristenpastoor Jörg Willerscheidt over deze pelgrimskerk (TB).

