Die dynamische Preisgestaltung – so stellen sich Online-Händler im Sauerland auf

Der Online-Handel ist mittlerweile in jeder Region Deutschlands angekommen. Heute wird nicht mehr darüber diskutiert, ob der Einzelne online oder im Laden vor Ort einkauft, sondern nur noch, wie oft im Internet bestellt wird.



Mit dem Erfolg des Online-Handels nimmt natürlich die Konkurrenz für die einzelnen Händler im Web zu. Gerade im Sauerland versuchen sich viele kleine Unternehmen und auch Einzelunternehmer im Internet. Der Preisdruck ist enorm und das Tagesgeschäft ist von sich schnell ändernden Trends dominiert. Wer nicht am Ball bleibt, der geht schnell unter. Im Internet ist es für den Kunden ein Leichtes, den Anbieter allein aufgrund des Preises auszuwählen. Vergleichsportale und Suchmaschinen spucken den besten Preis aus und dort, wo es am günstigsten ist, wird auch bestellt.

Was ist die dynamische Preisgestaltung?

Preise sind heute nicht mehr fix. Gerade online ändern sie sich praktisch täglich, weshalb sich für Kunden der Vergleich immer lohnt. Das Grundkonzept von Dynamic Pricing via Dealavo basiert auf der maximalen Flexibilität in der Preisgestaltung. Die Grundprinzipien des Markts, basierend auf Angebot und Nachfrage, wirken sich online täglich oder sogar stündlich auf die Preise aus. Wer nicht flexibel genug auftritt, der gerät ins Hintertreffen und darf sich nicht wundern, wenn Kunden zur moderneren und flexibleren gestalteten Konkurrenz abwandern.



Natürlich gibt es bei der flexiblen Preisgestaltung ein gewisses Risiko, dass Kunden kurzfristig unzufrieden sind. Die Gefahr ist allerdings schnell gebannt, denn der durchschnittliche Online-Shopper ist an die Fluktuation bei den Preisen gewöhnt und hofft sogar auf diese.



Die moderne, dynamische Preisgestaltung richtet sich heute nach mehreren Modellen. Im Sauerland entscheiden sich Online-Shops aufgrund ihrer Größe, des Kundenstamms oder wegen des Angebots für eines oder mehrere dieser Modelle. Manche davon sind zeitbasiert, das heißt, dass sich die Preise mit dem Wochentag oder der Saison ändern, andere basieren, ganz klassisch, auf der Marktnachfrage. Immer beliebter werden Modelle, die rein wettbewerbsorientiert sind. Bei diesen passen sich die Preise in Bezug auf die Konkurrenten an.

Natürlich können die Preise aufgrund des Zeitdrucks kaum manuell angepasst werden, vielmehr bedienen sich die Online-Händler im Sauerland moderner Software, die sie dabei unterstützt. Repricing via Dealavo zählt zu diesen Lösungen. Eine derartige Lösung passt sich den Gegebenheiten an und kann genau nach den Vorstellungen des Shopbetreibers optimiert werden.

Mit der Konkurrenz Schritt halten

Gerade in den ersten Monaten nach der Gründung eines Online-Shops muss es Unternehmern gelingen, sich zu etablieren. Das heißt, dass man direkt mit anderen Shops konkurrieren muss. Dementsprechend müssen die Preise angepasst und flexibel gestaltet werden. Wer nicht schnell genug reagieren kann, der gerät schnell ins Hintertreffen und schafft es dadurch nicht, sich einen dauerhaften und treuen Kundenstamm aufzubauen.



Es gilt, regionale Herausforderungen mittels einer genauen Analyse des Markts zu überwinden. Die dynamische Preisgestaltung ist dabei gerade für eine Region wie das Sauerland, in dem E-Commerce einen Boom erlebt, besonders wichtig.



Wer sich innovativer Software bedient, der bringt die Kapazitäten mit, die es braucht, um sich auf andere Elemente des geschäftlichen Erfolgs zu konzentrieren. Die Preise stehen heute im Mittelpunkt und wer am schnellsten reagiert, der hat in den meisten Fällen die Nase vorn.