„Die drei ??? Kids“: Kinderstück in der Stadthalle Meschede

Um ihn zu lösen, benötigen „Die drei ??? Kids“ in der Inszenierung von Maximilian von Ulardt die Hilfe des Publikums. An jedem wichtigen Wendepunkt entscheidet es, wie und wo es weitergeht…

Die Aufführung des Stücks „Die drei ??? Kids – Zirkus der Rätsel“ – erzählt von Ulf Blanck und Boris Pfeiffer nach Motiven von Robert Arthur (© SONY MUSIC ENTERTAINMENT Germany GmbH) – ist für Menschen ab 6 Jahren geeignet. Ulf Blanck ist als Autor und Radiomoderator für verschiedene Rundfunksender tätig. Er hat zahlreiche Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht und gehört seit Start der Reihe „Die drei ??? Kids“ zum Autorenteam. Boris Pfeiffer arbeitete als Regieassistent und Regisseur an verschiedenen Theatern. 1994 wurde sein erstes Theaterstück für Kinder am Berliner GRIPS Theater uraufgeführt. 2003 erschien sein erstes Kinderbuch: „Kira und Buttermilch“. Inzwischen hat er über 80 Theaterstücke und Bücher geschrieben und über vierzig Bände der Kult-Reihe „Die drei ??? Kids“ verfasst.

„Zirkus der Rätsel“ ist der 17. Fall der interaktiven Reihe „Die drei ??? Kids und du“, die zum Mitraten einlädt. Die Veranstaltung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede wird unterstützt von der Sparkasse Mitten im Sauerland. Karten sind zum Preis ab 8,20 Euro (Knax-Club-Mitglieder gegen Vorlage des Ausweises ab 7,10 Euro) im Vorverkauf bei der Tourist-Info in der Le-Puy-Straße (Tel. 0291/205-350) sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich und können unter https://hochschulstadt-meschede.reservix.de online erworben werden.