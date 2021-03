Nisrin und Mohamed El Housseini haben ein Buch über das Team Virus geschrieben

Das Team Virus hat einen bösen Plan ausgeheckt. Das Team Virus, das sind die beiden Zauberer Frasel und Kratzol und die gemeine Glinsche, eine fiese Hexe. In einer alten Schlossruine treiben sie in dunkler Nacht ihr Unwesen und mischen Totenköpfe, Einhornblut, Stinkesocken, schwarze Seelen und Spinnenbeine in einem Hexenkessel zu einem gruseligen Gemisch zusammen. Dann gibt es einen lauten Knall, der Kessel explodiert in grünem Nebel: Der Plan von Team Virus ist geglückt, Corona ist entstanden!

„Ich hatte einen schlimmen Albtraum von Corona. Darin kamen drei Gestalten vor. Und plötzlich gab es eine gewaltige Explosion.“ Die zehnjährige Nisrin El Housseini erzählt WOLL von einem Traum, der auf den Punkt bringt, mit welcher Wucht das böse Corona-Virus unser Leben im März vergangenen Jahres auf den Kopf gestellt hat. Mit einem Mal ist Corona da, Angst und Schrecken machen sich breit.

In dem Buch „Die Corona-Explosion“ bekommt die Pandemie ein Gesicht, denn darin will Team Virus die Weltherrschaft an sich reißen. Doch wie kam es zu der Geschichte? „Am nächsten Morgen hat Nisrin mir von ihrem Albtraum erzählt“, berichtet Karina Filusch. Die gelernte Heilpädagogin beschließt daraufhin, sich mit Nisrin und ihrem Bruder Mohamed näher mit den Sorgen zu beschäftigen, die viele Kinder bis in den Traum verfolgen. „Mir war es wichtig, mich zusammen mit den Kindern mit dem Corona-Virus auseinanderzusetzen, weil es so viele Ängste auslöst.“

Was daraus entstand, ist eine kreative, knapp 30-seitige Geschichte, die das Team Virus zum Leben erweckt und für all die Einschränkungen, die mit Corona einhergehen, verantwortlich macht. Beim Lesen fallen viele Details ins Auge: So erfährt man etwa von Team Virus‘ Haustieren, Kröte Wilhelm und Kater Fridolin, der sich besonders gut mit Maus Camilla versteht – eine Besonderheit, die nicht nur Nisrin und Mohamed zum Kichern bringt. In „Die Corona-Explosion“ lernen wir außerdem die Freunde Lilli, Markus und Marlene kennen, die sich genau wie die Geschwister fragen, wann die Zeit ohne Verabredungen und gemeinsames Lachen in der Klasse endlich ein Ende ndet.

All das haben sich Nisrin und Mohamed selbst ausgedacht. „In der Geschichte um das Team Virus geht es darum, welche Gefühle Corona hervorruft, in einer Zeit, in der man nichts machen kann“, beschreibt Karina Filusch. Doch die Ohnmacht, nichts mehr unternehmen zu dürfen, hat wenigstens ein Gutes: Sie beügelt die Kreativität. So kamen Bruder und Schwester beim Spazierengehen mit Karina Filusch immer mehr Ideen, wie sie die Geschichte um Team Virus und die Freundesgruppe ausschmücken könnten.

Und dann gab es eine Menge zu tun, denn das Geschwisterpaar wollte das Buch schnell fertigstellen, um es zu Weihnachten an die ganze Familie zu verschenken. Darum tüpfelten sie in der Woche vor dem Fest eißig an der Geschichte, jeder brachte sich ein. Der achtjährige Mohamed malte die bunten Bilder, die sich über die Seiten erstrecken. „Ich habe versucht, dass die Figuren auf den einzelnen Bildern gleich aussehen“, verrät er stolz. Die Namen hat sich Karina Filuschs Mann Adam ausgedacht, Onkel Burkhard hat weitere Bilder eingefügt.

Nisrin und Mohamed freuen sich über das Ergebnis, das ihre Freunde auch schnell lesen wollen. Wie schön es wäre, wenn Corona genauso plötzlich, wie es über uns hereingebrochen ist, in einer Glitzer-Konfetti-Wolke enden würde, lesen Sie in „Die Corona-Explosion“. Erhältlich ist es für 5,00 Euro, es kann unter info@woll-verlag.de beim WOLL Verlag angefordert werden.