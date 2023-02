Serie aus Sauerländer Archiven

Die Chronica Schmallenbergensis zählt zu den wichtigsten Quellen der Schmallenberger Geschichte. Verfasst wurde diese zunächst vom Staatssekretär Franz Arnold Dham ab 1818 und umfasst in dieser Ausführung die Jahre 1787 bis 1822. Franz Arnold Dham wurde 1758 geboren. Als Staatssekretär kam er noch während der kurkölnischen Zeit nach Schmallenberg, wo er am 17. Juli 1827 verstarb. Dessen Sohn Dr. Clemens Dham begann nach dem Tod des Vaters seine eigene Chronica Schmallenbergensis, in welcher er die Geschehnisse der Jahre 1840 bis 1859 zu Papier brachte. Clemens Dham wurde 1785 in Harbecke geboren. Noch vor 1803 erlangte er den Doktor in Medizin und Chirurgie und wirkte fortan als Amtsarzt. 1820 war er ebenfalls Gründer der Schützengesellschaft in Schmallenberg und arbeitete zwei Jahre später als „Dirigent“ der Baukommission maßgeblich am Wiederaufbau Schmallenbergs nach dem verehrenden Stadtbrand von 1822 mit.

Die Chronica Schmallenbergensis galt lange als verschollen, musste aber noch in den 1930er Jahren Frenn Wiethoff vorgelegen haben, da dieser aus seinen Notizen zwischen 1932 und 1935 in den „Heimatblättern für das obere Sauerland“ eine erste Abschrift der Chronik von Franz Arnold Dham herausbrachte. Diese wurde zwischen 1969 und 1970 in den „Schmallenberger Heimatblättern“ (Ausgabe 19-24) erneut herausgegeben und bildet damit die bis heute gültige Edition der Chronik. Im Anschluss wurden in den „Schmallenberger Heimatblättern“ (Ausgaben 25-30) des Jahres 1972 die Fortsetzung von Clemens Dham veröffentlicht. Diese basieren auf den Notizen, welche sich Wiethoff noch in den 1930er Jahren gemacht hatte. Diese Edition umfasst dabei im Wortlaut lediglich den chronologischen Teil der Jahre 1840 bis 1857. Der Teil, welchen Dham mit „Alte Geschichte“ betitelte und dabei die Geschichte von Schmallenberg ab dem Mittelalter teilweise referiert und mit Exkursen zu u.a. Wappen, Siegeln, Klima, Topographie und Statistiken ergänzt ist nur zusammengefasst mit einigen Zitaten wiedergegeben.

Im März 2015 wurde Chronik ins Stadtarchiv Schmallenberg zurückgeführt. Das Jahr zuvor war sie in Leer (Ostfriesland) bei Abbrucharbeiten an einem Haus gefunden worden und dem dortigen Stadtarchiv übergeben. Von da aus fand sie ihren Weg nach Schmallenberg wo sie heute unter der Signatur A358 dem „Bestand A – Stadt/Amt Schmallenberg bis 1803“ zugeordnet ist. Wie sie nach Ostfriesland gekommen ist, kann bis heute nicht gesagt werden.