Die Bunte Vogel GmbH & Co. KG

Softwarelösungen eines Amecker Unternehmens machen die Wirklichkeit bunter

Das Unternehmen von Marc Willecke in Sundern-Amecke wirkt kompetent und seriös. Seine Mitarbeiterteam ebenso. Auch das Gebäude, in dem die Firma untergebracht ist, strahlt eher schlichte Eleganz aus. Warum dann also die Umfirmierung von der „Softwareschmiede Willecke“ zur „Bunter Vogel GmbH & Co. KG“?

Neue „bunte Wirklichkeiten“ erschaffen und einfach bestehendes verbessern

Quelle: Bunter Vogel GmbH & Co. KG

„Wir wollten uns mit dem neuen Namen bewusst etwas kreativer und näher an dem darstellen, was wir eigentlich tun“, sagt Marc Willecke. „Das, was unsere Kerntätigkeit ausmacht, sind die Flexibilität und die unterschiedlichsten Softwarelösungen, die wir anbieten. Seit über 20 Jahren haben wir nicht zwei Mal die gleiche Lösung realisiert. Es ist ein sehr buntes Spektrum an Kunden-Projekten, die uns bisher begleitet haben.“

Ein CRM System für Online-Werbeagenturen, ein Analysesystem für Kapitalversicherungen, eine Abrechnungssoftware für Sanitätshäuser, B2B-Shops für Industrieprodukte sowie eine Verwaltungssoftware für Mobile-Device-Management sind nur einige Beispiele aus der Vergangenheit.

Gleichzeitig ist dies auch die Kernkompetenz des Unternehmens, sich immer wieder in die individuellen und fachspezifischen Herausforderungen der Kunden einzuarbeiten und hierfür passgenaue Lösungen zu liefern.

„Software für Ihre bunte Wirklichkeiten“, nennt es das Unternehmen, wenn flexibel auf die Kunden eingegangen wird, Anforderungen umgesetzt und individuelle Softwarelösungen geschaffen werden.

Technologisch hat sich die Bunter Vogel GmbH & Co. KG auf die Realisierung von Web- und App-Anwendungen im B2B- und Portal-Umfeld spezialisiert. Von der Entwicklung einer neuen „bunten Wirklichkeit“ bis zur individuellen Unterstützung in bereits laufenden Projekten ist hier alles möglich.

Das Kundenportfolio des „Bunten Vogels“ setzt sich aus klein- und mittelständischen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen. Onlineportale, Industriebetriebe, Unternehmen der Online-Werbe-Industrie, Abrechnungsdienstleiter, Dienstleister für Luftfahrtunternehmen und Telekommunikationsunternehmen sind hier einige Beispiele.

Das Unternehmen freut sich darauf, das Projekt- und Kundenspektrum jetzt unter dem neuen Namen weiter auszubauen.

Bunter Vogel GmbH & Co. KG

Illingheimer Str. 5

59846 Sundern



Telefon 02393/ 220 69 90

E-Mail marc.willecke@buntervogel.com

Web www.buntervogel.com