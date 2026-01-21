Magazin für die Sauerländer Lebensart

Die Brabander Story 

Das Ehepaar Rob und Marja Meurs kamen Pfingsten 1986 für einen Kurzurlaub nach Winterberg und halfen dabei Robs Bruder Eric aus, der das Hotel Meurs eröffnet hatte. Das Paar fand Gefallen und gründeten mit den „Brandender“ ihr eigenes Hotel, was sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelte.

21. Januar 2026 | 2 Minuten Lesezeit

Quelle: Brabander

Pfingsten 1986. Für Rob und Marja Meurs, das junge nieder-ländische Ehepaar aus der Provinz Brabant, soll es nur ein Kurzurlaub in Winterberg werden. Doch es wird der Beginn einer Familiensaga – einer Hoteliersdynastie, die Winterberg prägen wird. Eigentlich wollen Rob und Marja nur Robs Bru-der Eric besuchen, der gerade das Hotel Meurs eröffnet. Rob und Marja macht das aber so viel Spaß, dass sie bleiben und selbst ein Hotel eröffnen – den Brabander.

Am 1. August wird der Brabander eröffnet. Ein Jahr spä-ter steht der erste Reisebus mit Niederländern vor der Tür. Und es werden mehr kommen – viel mehr.
Der Brabander wird beliebter. Die Entwicklung verläuft rasant. Das Team wächst, genau wie Anzahl der Gäste, der Zimmer, der Angebote: im Brabander wird Bingo ge-spielt, geschwoft und gekegelt. Mal gibts Dinnershows im Hawaiistil. Mal weht ein Hauch von Orient durchs Hotel.

Im Lucky Hill Saloon wird im Western-Stil gespeist, ge-trunken und gefeiert. Für ihre Gäste tun Rob, Marja und ihr Team alles. Ihre drei Söhne Roy, Danny und Jeffrey und Tochter Sandy bauen heutzutage selbst am Familien-unternehmen.

Quelle: Brabander

Niederlandgefühl in Winterberg

Das größte niederländische Hotel in Deutschland wird zur Marke. Malerisch liegt der Brabander unterhalb der St. Georgs-Sprungschanze, dem Wahrzeichen Winterbergs. Die Familie Meurs kauft weitere Gebäude für Personal-wohnungen, Skiverleih, Skischule, Après-Ski – alles ideal gelegen: direkt an der Skipiste.

Die Brabander-Crew ist ein eingespieltes Team, das imemr mehr zusammenwächst, auch weil jährlich ein mehrtägiger Trip unternommen wird – bis nach Tirol. Die erste CD „Brabant in Deutschland“ wird aufgenommen. Bis heute als „Wartemusik“ in der Telefonzentrale zu hören. 20 Pro-zent der Gäste sind Deutsche, die vor allem ein Wellness-Erlebnis im Brabander genießen wollen. Das niederländi-sche Personal spricht deutsch und niederländisch.

Einige Gäste werden mit eigenen Brabanderbussen abge-holt und nach Winterberg gebracht. Die Busfahrer stim-men schon während der Fahrt aufs Sauerland ein – mit Musik und Moderationen. Mit den Bussen geht‘s dann auch durch die Region. Die Ziele: Warsteiner Brauerei, Möhnesee, Willingen und und und … Auch nach dem Ur-laub gibt’s Brabanderfeeling. Familie Meurs macht auch in den Niederlanden Buspromotion. Brabander-Gäste wer-den in ein Hotel zu Kaffee und Kuchen eingeladen, um noch einmal gemeinsam Urlaubsfeeling zu erleben. Man-che nennen es Kundenbindung. Danny Meurs nennt es das „Familiengefühl Brabander“.

Die große Brabander-Familie – sie wird im nächsten Jahr wieder groß zusammen feiern. Dann wird der Brabander 40 Jahre.

Quelle: Brabander



Kupka, Horst-Joachim

