Die besten Sportlerinnen und Sportler der Region gesucht

Ab Samstag dem 04.03. startet das online-Voting für die besten Sportlerinnen und Sportler aus der Region. Jetzt gilt es wieder 14 Tage lang in den Kategorien beste Sportlerin, bester Sportler, beste Mannschaft sowie bester Kadersportler des Jahres 2022 abzustimmen. In den jeweiligen Kategorien stehen bis zu sechs Nominierte zur Wahl (siehe Infobox unten). Eine detaillierte Übersicht der Nominierten ist auf der Homepage des KSB und auch im online-Voting selbst zu finden. „Unter den Finalisten finden sich wie immer absolute Top-Athletinnen und Athleten, wir sind sehr gespannt über den Wahlausgang und freuen uns riesig auf die Veranstaltung“, so Michael Kaiser vom KreisSportBund. In der Kategorie Parasport-Preis (Menschen mit Behinderung, inklusiv tätige Vereine) können noch bis zum 19.03. Vorschläge per Mail an den KSB eingereicht werden. Auf der Seite www.sportgala-hsk.de finden sich weitere Informationen sowie der Link zum online-Voting. Sportvereine haben ein mehrfaches Stimmgewicht abhängig von der Vereinsgröße, sie sind besonderes dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

„Jeder kann abstimmen. Vereine haben ein zusätzliches Stimmgewicht.“

Die Sportgala findet, wie berichtet, am 22.04.2023 in der Konzerthalle in Olsberg statt, der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Über die o.g. Internetseite können Eintrittskarten reserviert werden. „Wir haben uns dazu entschieden, die Preise für den Eintritt in Höhe von 15,-€ nicht zu erhöhen. Auch das vergünstigte Gruppenticket ist wieder erhältlich, ebenfalls zum letztjährigen Preis von 11,-€“, so Kaiser weiter.

Ein gemeinsamer Mannschaftsabend oder ein Dankeschön des Vereins an ehrenamtlich Tätige bieten sich also sehr gut an.

„Veranstaltung für Jedermann ohne Dresscode.“

Auch beim Rahmenprogramm mit den exklusiven Showacts, der Tombola und einer after-Show-Party werden keine Abstriche gemacht. So blickt auch der Vorsitzende des KSB, Detlef Lins, mit Vorfreunde auf die kommende Gala: „Jedermann ist auf der Veranstaltung herzlich willkommen, einen Dresscode gibt es nicht. Bei allem Showprogramm, im Mittelpunkt stehen insbesondere die Sportlerinnen und Sportler sowie die ehrenamtlich engagierten Menschen aus den Sportvereinen im HSK.“

Die HSK-Sportgala ist immer wieder aufs Neue ein Erlebnis. Die Sportler und Sportlerinnen unserer Region können zu Recht stolz auf ihre Leistungen sein und bekommen bei der Sportgala den Rahmen geboten, diese auch angemessen zu feiern. Nun heißt es aber erstmal voten und Kartenreservierung!

Jetzt Karten reservieren!

Informationen auf der Homepage www.sportgala-hsk.de oder in der Geschäftsstelle des KSB, unter 02904 9763252, Ansprechpartner ist Michael Kaiser.

Sportlerinnen des Jahres 2022:

Frederike Kempe, Fußball Marie Naehring, Nordische Kombination Judith Frederike Rottmann, Radsport Michaela Krane, Minigolf Lara Rosenstengel, Rudern Sabina Stroh, Rhönradturnen

Quelle: Hermann-J. Hoffe Frederike Kempe

Sportler des Jahres 2022:

Vincenco Onofrietti, Fußball Dr. Eberhard Linke, Leichtathletik Lukas Nellenschulte, Skispringen Vitus Vonnahme, Biathlon Jürgen Bukoitz, Motorsport Fabian Henke, Boxen

Quelle: Hermann-J. Hoffe Dr. Eberhard Linke

Mannschaft des Jahres 2022:

SV Schmallenberg/Fredeburg FC Remblinghausen, 1. Damen, Fußball Kodokan Olsberg Katapaar Plattfaut/DenRidder, Judo SSG Schmallenberg, Sportschießen MSK Neheim Hüsten, 1. Herren, Minigolf SV Thülen 1. Damen, Fußball

Quelle: SV Schmallenberg SV Schmallenberg/Fredeburg

Kadersportler/innen 2022 (Gerd-Winkler-Ehrenpreis):

Hannah Neise, Skeleton Alexandra Föster, Rudern Bobteam Laura Nolte, Bob Cheyenne Rosenthal, Rennrodeln Saris Rouvy Sauerland Team, Radsport