Die besten Auszubildenden warten nicht auf Zufälle

Warum das neue WOLL-Extramagazin „Ausbildung und Karriere im Handwerk“ Betrieben im Sauerland neue Chancen eröffnet

Der Wettbewerb um gute Auszubildende und qualifizierte Fachkräfte hat sich grundlegend verändert. Während früher viele Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz waren, suchen heute zahlreiche Handwerksbetriebe nach jungen Menschen, die mit Freude anpacken, Verantwortung übernehmen und ihre Zukunft im Handwerk sehen.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um Stellenanzeigen. Wer heute Nachwuchs gewinnen möchte, muss sichtbar sein. Junge Menschen möchten wissen, wer hinter einem Unternehmen steht, welche Perspektiven geboten werden und warum sich eine Ausbildung genau dort lohnt. Eltern und Lehrkräfte möchten erkennen, welche Chancen ein Betrieb eröffnet. Authentische Geschichten schaffen Vertrauen – weit mehr als eine reine Stellenanzeige. Genau hier setzt das neue WOLL-Extramagazin „Ausbildung und Karriere im Handwerk“ an, das gemeinsam mit der Handwerkskammer Südwestfalen entsteht.

Das Handwerk hat großartige Geschichten – wir erzählen sie

Das Magazin richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte sowie alle jungen Menschen, die vor ihrer Berufswahl stehen. Es zeigt, wie modern das Handwerk heute ist, welche Karrierewege möglich sind und warum eine Ausbildung oft der Beginn einer erfolgreichen Unternehmerlaufbahn sein kann. Vor allem aber stellt das Magazin die Menschen in den Mittelpunkt: Auszubildende, Meisterinnen und Meister, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Betriebe, die mit Leidenschaft ausbilden und Zukunft gestalten.

Quelle: WOLL-Magazin

Mehr als eine Anzeige

Wer sich im WOLL-Extramagazin präsentiert, schaltet nicht einfach Werbung. Er zeigt Gesicht. Ein Unternehmensporträt, ein Advertorial oder eine Kombination aus Print, Website, Social Media und WOLLcast vermittelt jungen Menschen einen echten Eindruck vom Betrieb. Welche Menschen arbeiten dort? Welche Werte werden gelebt? Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es? Genau diese Fragen entscheiden heute häufig darüber, wo sich junge Menschen bewerben.

Gemeinsam Nachwuchs gewinnen

Das WOLL-Extramagazin erscheint pünktlich zur Phase der Berufsorientierung und wird dort gelesen, wo Ausbildungsentscheidungen getroffen werden. Es soll Lust auf das Handwerk machen und gleichzeitig den Betrieben eine hochwertige Plattform bieten, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren.

Ob kleiner Familienbetrieb oder großes Handwerksunternehmen – gemeinsam entwickeln wir eine Mediakooperation, die zu Ihrem Unternehmen passt. Möglich sind unter anderem:

Unternehmensporträts und Advertorials

Ausbildungs- und Karriereanzeigen

Stellenangebote

Social-Media-Kampagnen

Berichte auf der WOLL-Website

Einbindung in den WOLLcast Pauerland

Individuelle Medienpakete für Print und Online

Jetzt dabei sein

Wer Nachwuchs sucht, sollte dort sichtbar sein, wo junge Menschen ihre Zukunft entdecken. Wenn Sie Ihr Unternehmen im WOLL-Extramagazin „Ausbildung und Karriere im Handwerk“ präsentieren oder mehr über eine individuelle Mediakooperation erfahren möchten, freuen wir uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Kontakt: Hermann-J. Hoffe

WOLL Medien und Marken eG

Kückelheim 11

57392 Schmallenberg

✉️ E-Mail: info@woll-magazin.de

☎️ Telefon: 0 29 71 – 87 0 87 – oder: 0 171 26 17 47 0