Die Bergbahnen am Ettelsberg gehen in Revision

Ein Schwerpunkt sind Arbeiten an diversen Stützen mit Zerlegung der Rollenbatterien und deren Überprüfung. In diesem Jahr steht eine aufwendige Seilprüfung am K1-Lift an. Die Ettelsberg Kabinenseilbahn ist daher in der Zeit vom 2. November bis 3. Dezember 2026 jeweils von montags bis donnerstags geschlossen. Immer freitags bis sonntags gibt es weiterhin von 9.00 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, mit den Gondeln auf den Ettelsberg zu gelangen, den Hochheideturm zu besuchen oder den Kyrillpfad zu entdecken. Ab dem 4. Dezember fährt die Bahn dann wieder täglich.



Die K1-Sesselbahn am Köhlerhagen läuft noch bis 8. November täglich für Biker und Fußgänger, bevor auch sie in den Revisionsmodus geht. Neben der Umrüstung von Bike- auf Skibetrieb werden hier sämtliche Wartungs- und Sicherheitsarbeiten durchgeführt. Unter anderem werden Bauteile an den Stützen dabei zusätzlich mittels Röntgentechnik überprüft, um den einwandfreien Materialzustand im Inneren sicherzustellen. Zum Start der Wintersportsaison öffnet die 8er-Sesselbahn dann wieder für alle Skisportler. Fußgänger gelangen im Winter wie gewohnt mit der Ettelsberg-Kabinenbahn auf den Berg.

Halloweenride am 31.10.2026

Zum Schluss wartet am K1 noch ein tolles Event auf Besucher des MTB Zone Bikeparks Willingen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet zum zweiten Mal der Halloweenride statt. Unter allen kostümierten Bikern werden die besten drei mit sehr hochwertigen Preisen prämiert. Auch für Zuschauer ist es ein gruseliges Spektakel.