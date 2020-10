Die beliebten Bike Games 2020 in Winterberg fallen mitsamt Weltcup der Corona-Pandemie zum Opfer

Wiederauflage im Jahr 2021 fest eingeplant

Lautstarke und begeisterte Fans entlang der Strecke, hochmotivierte Spitzensportler Rad an Rad darauf. Dazu ein facettenreiches Rahmenprogramm und fertig waren in den vergangenen Jahren die beliebten Bike Games im Herzen Winterbergs mitsamt des „UCI Eliminator Mountainbike-Worldcups“ als Zuschauermagnet und Glanzlicht der Veranstaltung. Eigentlich war in diesem Jahr statt eines Wochenendes

Mitte Oktober lediglich ein Bike Games-Tag geplant, dieser fällt den Entwicklungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr allerdings zum Opfer.

Die Veranstalter der Bike Games haben zusammen mit dem RadsportWeltverband UCI entschieden, das Event abzusagen. Für 2021 ist eine Neuauflage unter den dann gültigen Rahmenbedingungen allerdings fest eingeplant. „Dieser Schritt ist uns sicher nicht leichtgefallen, er war aber vor dem Hintergrund der zunehmenden Infektionszahlen in ganz Europa alternativlos. Bike Games ohne Zuschauer ergeben einfach keinen Sinn für uns und unsere Tourismus-Destination. Deshalb haben wir vereinbart, unseren Fokus nun auf das kommende Jahr zu legen“, sagt Michael Beckmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft.

Ursprünglich sollten die Bike Games 2020 wieder im Kur- und Vitalpark stattfinden, nachdem sie im vergangenen Jahr auf und rund um den Marktplatz viele Zuschauer angelockt hatten. „Wir hatten die Pläne bereits auf einen Tag reduziert aufgrund von Corona und inhaltlich den Weltcup klar in den Mittelpunkt gestellt. Die Vorstellung, dass die besten Mountainbiker der Welt beim Eliminator ihre spannenden Duelle ohne Zuschauer austragen hätten sollen, war und ist für uns aber schlicht undenkbar“, so Beckmann. Hinzu komme der Schutz der Sportlerinnen und Sportlern, der Betreuer und Funktionäre bis hin zu den Organisatoren und Helfern vor Ort während der Veranstaltung. „Die Gesundheit geht immer vor, deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr auf die Bike Games 2021 in Winterberg. Ich bin sicher, auch dann werden die Sport-Stars der Szene und auch die Zuschauer wie in den Jahren zuvor sehr gerne nach Winterberg kommen!“

Hintergrund: Winterberg hat sich mit den Bike Games in den vergangenen Jahren als Veranstaltungsort des „UCI Eliminator Mountainbike-Worldcups“ fest etabliert im Veranstaltungskalender. Die Qualität des Events lockte stets die Welt-Elite der Radprofis und viele Zuschauer ins Hochsauerland.