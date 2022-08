Die bekanntesten Sportler aus dem Sauerland

In jedem Bundesland gibt es einige Sportler, die mit besten Leistungen überzeugen und daher auch sehr bekannt sind. Auch im Sauerland gibt es Sportlerinnen und Sportler, die für hervorragende Leistungen bekannt sind. Genannt seien an dieser Stelle die Olympiasiegerin im Skeleton Hannah Neise aus Schmallenberg oder die U23-Weltmeisterin im Rudern, Alexandra Föster aus Meschede. Nicht zu vergessen auch die Olympia-Medaillen-Gewinnern Helena Fromm, die 2012 die erste Olympiamedaille bei Olympischen Sommerspielen für das Sauerland errang. Einen starken Auftritt legt zurzeit das Radsporteam SARIS ROUVY SAUERLAND hin, gerade erst bei der Deutschland Tour von Weimar nach Stuttgart. Ob Wintersport, Fußball, Tischtennis oder auch Rudern, inverschiedenen Sportarten gibt es Athletinnen und Athleten, die sehr beliebt sind.

Aber welche bekanntesten Sportler aus dem Sauerland gibt es nun eigentlich? Wir stellen hier einige der beliebten Sportler aus der Region vor, auf die es sich auch lohnt, bei den besten Wettanbietern einen Tipp abzugeben, um den nächsten Wettkämpfen noch mehr Spannung zu verleihen.

HSK Sportgala 2022 ehrt Sportler/innen des Jahrzehnts

Jedes Jahr werden Sportler des Jahres gekürt. So ist es auch im Sauerland. Es gibt die HSK Sportgala, die bereits seit über 20 Jahren abgehalten wird. In der Welt der Sportveranstaltungen hat diese Sportgala einen wichtigen Platz eingenommen und ist kaum mehr wegzudenken. Auszeichnungen und Ehrungen gibt es in verschiedenen Kategorien.

Das Event war eigentlich für den März 2022 gedacht. Aufgrund der ganzen Vorgaben hinsichtlich Corona wurde jedoch entschieden, die Veranstaltung erst im Juni durchzuführen. Letztendlich macht es ja auch viel mehr Spaß, ohne Einschränkungen solche Events stattfinden zu lassen.

Neben den Ehrungen der Sportlerinnen und Sportler des Jahres gibt es aber auch ein buntes Rahmenprogramm, um das ganze Event aufzupeppen. Sogar eine After-Hour-Party gehört mit dazu. Von daher ist es auch nicht wunderlich, dass das Sportevent zu den Highlights zählt. Aber wie sind nun die Ehrungen zur HSK Sportgala 2022 ausgefallen?

Kategorien zur HSK Sportgala 2022 im Überblick

Zu den wichtigsten Kategorien gehören die Kategorien Sportlerin und Sportler des Jahrzehnts 2022. Zudem wurde ein Gerd-Winkler-Ehrenpreis des Jahrzehnts 2022 verliehen. Natürlich darf auch die Kategorien Mannschaft des Jahrzehnts 2022 nicht fehlen. Zusätzlich gab es den Behindertensportpreis und den Sportsozialpreis.

Sportlerin des Jahrzehnts

Platz 1 erhielt Hannah Neise in der Disziplin Skeleton. Sie gehört dem BSV Winterberg an. Skeleton ist eine Wintersportart. Hierbei rutschen die Athletinnen bäuchlings mit bis zu 145 km/h mit einem Rodelschlitten die Eisspur entlang. Den Platz 2 erhielt Lea-Sophie Blum. Sie konnte in der Sportart Schwimmen überzeugen. Sie gehört dem SV Neptun Neheim Hüsten an.

Maren Hammerschmidt in der Disziplin Biathlon konnte den 3. Platz für sich einnehmen. Sie ist für den Skiclub Winterberg aktiv und überzeugt immer wieder mit glänzenden Leistungen. Auf Platz 4 findet sich Verena Krömeke vom SSV Meschede vor. Sie gehört zu den Schwimmerinnen und erfreut sich großer Beliebtheit. Cheyenne Rosenthal im Rennrodeln hat Platz 5 erhalten. Sie ist für den BSC Winterberg aktiv.

Sportler des Jahrzehnts 2022

Sportler des Jahrzehnts 2022 stammen ebenfalls aus den verschiedenen Sportarten. Schwimmen, nordische Kombination, Triathlon, Einrad und Judo gehören dazu. Moritz Kemper gehört zu den bekannten Schwimmern des SV Neptun Neheim-Hüsten. Er konnte Platz 1 für sich ausmachen. Darauf folgt Lenard Kersting des Skiclubs Winterberg. Der Sportler überzeugt immer wieder in der nordischen Kombination.

Platz 3 ging an Maurice Wiegelmann des DSW Darmstadt. Wiegelmann ist ein Triathlet und kann sich immer wieder behaupten. Als Nächstes können wir Felix Griggel erwähnen. Er ist ein Einrad-Spezialist und überrascht in dieser Disziplin mit ausgezeichneten Leistungen. Außerdem erhielt Christian Lehmann vom BSV Meschede die Auszeichnung in der Disziplin Judo für Menschen mit Behinderung.

5 beste Mannschaften im Überblick

Ausgezeichnet wurden auch die besten Mannschaften des Jahrzehnts 2022. Hierzu gehört die Volleyball-Damenmannschaft RC Sorpesee. Aber auch das Bobteam Laura Nolte vom BSC Winterberg konnte überzeugen und erhielt eine Auszeichnung. Ebenfalls zum BSC Winterberg gehört die Mannschaft Geueke/Gamm als Rennrodel-Spezialisten.

Auch im Bereich Fußball konnte sich eine Mannschaft hervorheben. Zu der besten Fußballmannschaft zählt BSG Trilux. Die 5. Auszeichnung ging an Den Ridder/Klappert von Kodokan Olsberg in der Kategorie Judo.

Die verschiedenen Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften können wirklich richtig stolz auf sich sein. Trotz der vielen Widrigkeiten haben sie sich gut geschlagen und konnten sich über die Auszeichnungen freuen.

Besten 5 für den Gerd-Winkler-Ehrenpreis ausgezeichnet

Ebenfalls gab es die Auszeichnungen des Gerd-Winkler-Ehrenpreises des Jahrzehnt 2022. An erster Stelle ist Maren Hammerschmidt aus dem Bereich Biathlon zu erwähnen. Darauf folgt das Saris Rouvy Sauerland Team im Radsport und Helena Stanek der Taekwondo im Taekwondo. Platz 4 ging an Corinna Martini im Rennrodeln. Ebenfalls aus der Sparte Rennrodeln hat das Geueke/Gamm Team einen Ehrenpreis erhalten.

Cheyenne Rosenthal und Felix Griggel schon 2020 ausgezeichnet

Manche der Sportler/innen wurden auch schon im Jahr 2020 ausgezeichnet. Im Bereich der Frauen konnte Cheyenne Rosenthal mit besten Ergebnissen überzeugen. In der Kategorie der Männer wurde Felix Griggel als Sportler des Jahres 2019 auserwählt. Damals wurde die Verleihung der Sportler/innen des Jahres auch schon vom Frühjahr auf den Winter verlegt. Allerdings sollte alles ohne buntes Rahmenprogramm stattfinden.

Aufgrund der ansteigenden Zahlen musste jedoch auch die geplante Veranstaltung des Kreissportbundes im kleinen Rahmen abgesagt werden. Somit konnten die Sportler/innen 2019 nicht wie gewohnt gewürdigt werden. Allerdings wurden vom Vorsitzenden des KSB die Pokale an die ersten drei Besten persönlich überreicht, sodass zumindest eine gewisse Anerkennung übermittelt werden konnte.

Spannung auch im Jahr 2023

Sicherlich wird es auch wieder jede Menge Spannung hinsichtlich der Wahl der besten Sportlerinnen und Sportler des aktuellen Jahres geben. Die Wahlen zu den besten Sportlerinnen und Sportlern sowie den besten Mannschaften finden immer Anfang des Jahres statt. Die Ergebnisse stehen somit schon ziemlich frühzeitig im Jahr fest.

Die eigentliche Veranstaltung wird aber immer erst etwas später im Jahr durchgeführt. Wie schon erwähnt, war meistens der März als Veranstaltungsmonat relevant. Doch aufgrund der Geschehnisse wurde es eben auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verlegt. Wie es im Jahr 2023 aussieht, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Man muss abwarten, wie sich die ganze Situation entwickelt. Vielleicht kann es ja ganz normal ablaufen, sodass die Sportler in einem würdigen Rahmen ausgezeichnet werden können.

Vielleicht ist ja auch wieder der ein oder andere auf der Liste, die oder der es bereits in den vergangenen Jahren auf die ersten Plätze geschafft hat. Potenzial haben die verschiedenen Sportlerinnen und Sportler auf jeden Fall.