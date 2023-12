Die Bedeutung von Korrosionsschutz in der Industrie

Korrosion, beziehungsweise umgangssprachlich oftmals mit dem Begriff Rost bezeichnet, greift Bauteile aus Metall an. Langfristig werden diese zersetzt und zerstört. Korrosionsschutz in der Industrie ist bedeutend für den Erhalt und die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit von spezifischen Anlagen, Apparaturen, Maschinen und Bauteilen. Beschichtungen für den Korrosionsschutz stehen in vielfältiger Form zur Verfügung.

Industrieanlagen und Korrosionsschutz

Je nach Verwendungs- und Einsatzzweck bieten Unternehmen, die sich auf die Herstellung von Korrosionsschutzmittel spezialisiert haben, zahlreiche Lösungen an. Passende Oberflächenbeschichtungen verhindern wirkungsvoll die Stilllegung von Produktionsprozessen und schützen zusätzlich vor Folgekosten. Sofern Maschinen und Bauteile von Korrosion betroffen sind, ist eine oftmals aufwändige Reparatur notwendig. Die vorsorgende Behandlung ist aus dem Grund eine sinnvolle Prophylaxe.

Effektiver Schutz vor Korrosion beginnt mit der Auswahl der richtigen Oberflächenbeschichtung. Die Rahmenbedingungen sind in erster Linie von den zu behandelnden Oberflächen sowie dem Einsatzgebiet abhängig. Von Interesse für den wirksamsten Korrosionsschutz ist die Beantwortung von Fragen wie:

welches Material wird für das Bauteil beziehungsweise die Maschine verwendet?

wird eine dauerhafte Haltbarkeit vom Korrosionsschutz gewährleistet?

mit welchen Bedingungen wird das Bauteil eingesetzt – Stichwort thermische und chemische Belastungen?

Moderne Beschichtungssysteme für die Industrie

Moderne Korrosionsschutzmittel gewährleisten eine komplette Absicherung für Produktionsmittel im Industriebereich. Auf https://kluthe.com/ kann sich der interessierte Anwender einen beispielhaften Überblick verschaffen, welche Beschichtungssysteme und Optionen im industriellen Korrosionsschutz zur Verfügung stehen. Ein wichtiges Merkmal, das mit dem passenden Korrosionsschutz umgesetzt wird, ist der Werterhalt von Anlagen und Bauteilen. Materialien, wie Eisen, Stahl beziehungsweise Aluminium, korrodieren durch chemische Reaktionen und werden mit Hilfe von Oberflächenbeschichtungen resistent gegen diese Einflüsse.

Beispiele für Korrosionsschutzmittel:

spezielle Korrosionsschutzlacke

Aufbringen von Emaille

Konversionsschichten – das bedeutet das Auftragen einer Eloxalschicht, die Phosphatierung einer Oberfläche, Chromatierung beziehungsweise das Auftragen einer Harteloxalschicht.

Korrosion verhindern und beseitigen

Tritt Korrosion an Bauteilen aus Metall auf, kann es vielfältige Ursachen geben. Oftmals sind unterschiedliche Temperaturen sowie das Auftreten von Feuchtigkeit in Räumen und Produktionsprozessen ursächlich. Um nachhaltigen Korrosionsschutz zu gewährleisten, sind vorbereitende Maßnahmen erforderlich. Dieses sind beispielsweise verschiedene Strahltechniken, um alte Beschichtungen im Rahmen der Oberflächenvorbereitung zu entfernen.

Im Anschluss erfolgt eine Neubeschichtung mit Korrosionsschutzmitteln. Für besondere industrielle Einsatzgebiete stehen spezielle Lösungen zur Verfügung. Diese Schutzbeschichtungen werden zum Beispiel in hoch korrosiven Atmosphären und Anlagen mit wechselnden Temperaturen verwendet.

Oberflächenschutz effektiv anwenden

Damit eine Oberfläche dauerhaft vor Korrosion geschützt wird, müssen die Reste einer noch vorhandenen Korrosionsbeschichtung komplett entfernt werden. Das heißt, die Grundlage für den Korrosionsschutz einzelner Bauteile und Apparaturen ist eine tragfähige, aufnahmefähige sowie oxidfreie Oberfläche. Erreicht wird dies zum Beispiel mit Sandstrahlen. Je nach Art des Bauteils und der Oberfläche kommt, außer Sand, ein unterschiedliches Medium mit verschiedenen Körnungsgrößen zum Einsatz.

Das Kugel- und Glasperlenstrahlen sind weitere Möglichkeiten, einen haftfähigen Untergrund für eine neue Korrosionsschutzschicht herzustellen. Die neue Beschichtung wird durch das Bauteil und seine äußeren Einflüsse, denen es ausgesetzt wird, beeinflusst. Eine hochwertige Behandlung mit effektivem Korrosionsschutz sieht wie folgt aus:

1. Es erfolgt die Behandlung vom Untergrund.

2. Anschließend wird ein Primer beziehungsweise die Grundierung aufgebracht.

3. Eine Zwischenbeschichtung wird appliziert.

4. Abschließend wird die Deckbeschichtung aufgetragen.

Neue Oberflächenbeschichtungen für vielfältige Anwendungen

Die Vielfalt der Korrosionsschutzmittel drückt sich gleichfalls durch die Einsatzzwecke aus. Eine Beschichtung mittels Epoxidharz ist zum Beispiel aufgrund dessen Lichtempfindlichkeit eine Lösung für den Innenraum von technischen Anlagen. Für Bauteile aus Stahl kann in vielen Fällen eine Feuerverzinkung in Betracht gezogen werden. Entscheidend dafür, welches Beschichtungssystem Anwendung findet, ist die Eignung für die jeweils zu behandelnde Anlage.

Funktionsgerechter Korrosionsschutz – Erhalt relevanter Anlagen

Mit diesen Ausführungen wird deutlich, wie bedeutungsvoll Korrosionsschutz in der Industrie ist. Damit Werks- sowie Produktionsanlagen dauerhaft geschützt werden, ist eine regelmäßige Überprüfung hinsichtlich ausreichender und wirksamer Oberflächenbeschichtung notwendig. Korrosionsschutzmittel in hoher Qualität sorgen für eine langfristige Werterhaltung im industriellen Umfeld.