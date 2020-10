Die Adresse für gutes Sehen und gutes Aussehen

Mit Anfang 40 fängt es an, dass wir plötzlich immer größere Mühe haben, Dinge in der Nähe scharf zu sehen. Das merken wir vor allem beim Lesen. Eine Gleitsichtbrille macht es möglich, in allen Entfernungen scharf zu sehen. Der perfekte Partner, was Gleitsichtgläser angeht, ist Becker Optik in Olsberg.

Für die technische Ausstattung und das Know-How in diesem Bereich wurde Ludger Becker von Rodenstock als Biometrischer Gleitsicht-Experte ausgezeichnet, was einzigartig in der Umgebung ist.

Und das sieht man auch direkt, wenn man das Fachgeschäft in der Bahnhofstraße betritt. Neben den zahlreichen Brillenfassungen sticht den Kunden sofort ein besonderes technisches Gerät ins Auge: Der DNEye® Scanner von Rodenstock, mit dem das individuelle Auge vermessen werden kann. „Bisher war jedes Gleitsichtglas auf ein Normauge ausgerichtet“, erzählt Ludger Becker. „Jedes Auge ist aber einzigartig. Mit unserer Technik vermessen wir Ihre Augen exakt und berechnen ein individuelles biometrisches Augenmodell. Zusammen mit der anschließenden 3-D-Erlebnisrefraktion entstehen die perfekten Brillengläser.“

Foto: Iris Böning

Das ist ein Bereich, auf den sich das Familienunternehmen, das 1998 von Ludger und Susanne Becker gegründet wurde, spezialisiert hat.

Kinderaugen sehen mehr

Der 2. Bereich ist die Kinderoptometrie, die Ludger Becker in den vergangenen 15 Jahren immer mehr ausgebaut hat. „Die Familien kommen zu uns, wenn die Lehrer in der Grundschule oder der Kinderarzt Probleme feststellen. Dazu zählt z.B., dass die Kinder keine Lust auf Lesen haben, Buchstaben verwechseln, zappelig oder sportlich ungeschickt sind“, sagt der Spezialist für Kinderoptometrie. Seine Aufgabe ist es, Fehlsichtigkeit und Fehlfunktionen der Augen zu entdecken und die Eltern umfassend zu beraten. Liegt ein Sehfehler wie Kurz-oder Weitsichtigkeit vor, wird eine Brille angefertigt. In einigen Fällen sind aber weitergehende augenärztliche Untersuchungen oder andere Fördermöglichkeiten nötig. Evtl. benötigt man auch eine ganz besondere Brillenkorrektur oder spezielle Übungen. In einem Extra-Trainingsraum bietet Ludger Becker Visualtraining für diese Kinder an. Dabei bekommt jedes Kind seinen individuellen Trainingsplan.

Der Schutzhelm für die Augen

Foto: Iris Böning

Ein weiterer Bereich, auf den sich Becker Optik konzentriert, sind Sportbrillen. Hier werden Kunden häufig von Susanne Becker, die sich zur Sportbrillenexpertin weitergebildet hat, beraten. „Normale Brillen sind nicht immer geeignet für Sport“, erzählt Frau Becker. „Beim Radfahren z.B. schützen sie nicht unbedingt vor Wind oder Mücken. Sie sind oft aus Metall, was bei Stürzen zu Verletzungen führen kann. Unsere Sportbrillen dagegen sitzen nicht nur gut, sie bieten auch Rundumschutz vor Wind, UV-Strahlung und Steinschlag.“ Wer auf eine Sehhilfe angewiesen ist, für den gibt es eine Direktverglasung oder einen Innenclip mit Sehstärke für die Sportbrille.

Natürlich sind auch Kontaktlinsen oft eine gute Alternative zur Brille. Zu diesem Thema und auch wenn es um Vergrößernden Sehhilfen geht, werden die Kunden kompetent beraten und versorgt.

Da sich das Team von Becker Optik, zu dem noch die beiden Augenoptikerinnen Andrea Günster und Katja Müller gehören, auf einige besonderen Bereiche spezialisiert hat, kommen nicht nur Kunden aus Olsberg und Umgebung sondern aus einem Umkreis von über 100 Kilometern. „Wir möchten auch in Zukunft mit unserem Team, für unsere Kunden da sein. Heimatnah, persönlich und auf höchstem Niveau!“, blickt Ludger Becker nach vorn. Einen ganz besonderen Wunsch hat er dennoch: Dass das kleine Familienunternehmen bald neue Mitarbeiter findet. Azubis, Meister oder Gesellen sollen sich gerne melden.

Becker Optik

Bahnhofstraße 6

59939 Olsberg

Tel.: 02962/908790

www.becker-optik.de