Auch wenn Corona derzeit dafür sorgt, dass viele Veranstaltungen im Sauerland verschoben werden oder gar ganz ausfallen, lohnt sich der Blick auf bestimmte Events. Dies gilt vor allem für Freizeit- und Sportveranstaltungen, die im Sauerland tausende Besucher anlocken und besonders vielseitig sind. Hierzu zählen unter anderem die Sauerlandrundfahrt oder die Voßwinkler Reitertage.

Selbstverständlich dürfen auch Bobfahren und Rennrodeln in der Aufzählung der 7 größten Sportereignisse im Sauerland nicht fehlen. Ein Blick auf das kommende Jahr verspricht daher spannende Wettkämpfe im Profi- und Breitensport gleichermaßen. Auf diverse Sportwettkämpfe kann man sogar wetten und bei vielen Anbietern auch einen satten Sportwetten Bonus absahnen.

Das Sauerland ist ein echtes Sportlerparadies

Im Südosten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalens gelegen, zählt das Sauerland bekanntermaßen zu den deutschen Mittelgebirgsregionen. Es umfasst ein Gebiet von mehr als 4.460 km² und reicht auch noch zum Teil nach Hessen hinein.

Das Sauerland stellt seit langer Zeit eine wichtige Tourismusregion dar, in der es diverse Sportmöglichkeiten gibt. Hierzu zählen Wandern und Mountainbiking ebenso wie Golf, Segeln oder Reiten.

Einen besonders großen Stellenwert nimmt im Sauerland der Wintersport ein. Mit Winterberg bietet das Sauerland ein ausgezeichnetes Wintersportgebiet. In Winterberg finden unter anderem Weltmeisterschaften und Weltcups in den Disziplinen Rodeln, Bobfahren und Skeleton statt.

Für Jedermann und echte Profis: Die 7 größten Sportereignisse im Sauerland

Die Liste der Sportangebote und damit verbunden auch der Sportereignisse im Sauerland ist lang. Es gibt Veranstaltungen, die sich eher an den Breiten- und Amateursport richten und solche, an denen echte Profis aus aller Welt teilnehmen. Zu den Top 7 Sportereignissen im Sauerland gehören demnach:

Rennrodel, Bob- und Skeleton Weltmeisterschaften und Weltcups in Winterberg

Voßwinkeler Reitertage

iXS Dirt Masters Festival im Bikepark Winterberg

Sauerlandrundfahrt bietet Radsport der Extraklasse

Continental Bike Festival in Willingen

Falke Rothaarsteig-Marathon

Bad Sassendorf Classic

Voßwinkeler Reitertage: Hier trifft sich Ross und Reiter

Die Voßwinkler Reitertage haben eine lange Tradition und finden bereits seit mehr als 50 Jahren statt. Auf dem Gelände des ZRF Voßwinkel messen sich vier Tage lang Reiter aus verschiedenen Ländern. Das Turnier besteht aus 19 Prüfungen. Hierzu zählen unter anderem sechs S-Springen.

Zu den besonderen Highlights während der vier Tage gehören der Große Preis von Arnsberg-Voßwinkel und das Championat der Stadt Arnsberg. Darüber hinaus stellen die Voßwinkler Reitertage auch ein wichtiges Treffen für die Reiterszene aus ganz Deutschland dar. Der Clou dabei: An allen Tagen ist der Zutritt auf das Turniergelände gratis.

Bad Sassendorf Classic: Oldtimer lassen hier das Herz höher schlagen

Seit über 20 Jahren findet im sauerländischen Bad Sassendorf das Classic Oldtimer Treffen statt. Parallel dazu sollte vor Ort zum zweiten Mal die ADAC Westfalen Klassik durchgeführt werden. Allerdings machte 2020 auch hier Corona den Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung.

Die Planungen für das nächste Bad Sassendorf Classic laufen aber bereits. Das Festival zeichnet sich durch eine Kombination aus Rennsport und Oldtimertreffen aus. Es gibt unter anderem Rallys in verschiedenen Fahrzeugklassen, was für Fahrer und Zuschauer ein ganz besonderer Genuss ist.

iXS Dirt Masters Festival im Bikepark Winterberg: Drei Tage volle Power

Im Bikepark Winterberg sorgen verschiedene Mountainbike Wettkämpfe an drei Tagen für Adrenalin pur. Dies gilt für Sportler und Zuschauer gleichermaßen. Das Mountainbike Festival lockt dabei tausende Gäste an und bietet packende Downhill-Rennen der Extraklasse. Es gibt Rennen für Amateure und Profis.

Darüber hinaus können ambitionierte Biker an verschiedenen Workshops teilnehmen. Wie viele andere Veranstaltungen fand auch das iXS Dirt Masters Festival 2020 aufgrund von Corona nicht statt. Vielmehr freuen sich die Planer bereits jetzt auf die Austragung im kommenden Jahr.

Die Sauerlandrundfahrt bietet Radsport der Extraklasse

Einen echten Radsport-Leckerbissen stellt die Sauerlandrundfahrt dar. Es handelt sich hierbei um ein Rennrad-Bundesliga-Rennen, an dem diverse Radprofis teilnehmen. Die Tagesrundfahrt führt quer durch das Sauerland. 2020 startete Rennen mit einer Gesamtdistanz von 148 Kilometer zum Beispiel in Neheim und endete mit einer anspruchsvollen Bergankunft direkt an der Winterberger Kappe.

Das Event lockt zahlreiche Zuschauer an, die an der Strecke die Radprofis anfeuern. Natürlich ist auch für das kommende Jahr eine weitere Auflage geplant. Es bleibt daher spannend, an welchen Sauerland Highlights die Rennradfahrer diesmal vorbeifahren werden.

Rennrodel, Bob- und Skeleton Weltcups: In Winterberg trifft sich die Weltelite des Wintersports

Passend zum Namen hat der Wintersport in Winterberg eine sehr lange Tradition. Hier steht schließlich eine der berühmtesten Rodelbahnen der Welt. Die Veltins EisArena wird daher jedes Jahr gleich mehrmals Austragungsort spannender Wettkämpfe, die oftmals auch Weltrekorde beinhalten. 2019 fand dort unter anderem die 48. Rennrodel-Weltmeisterschaft statt. Insgesamt war es die dritte Weltmeisterschaft auf dieser Bahn.

In der Saison 2020/21 werden aufgrund von Corona verschiedene Wettkämpfe aber ohne Zuschauer ausgetragen. Dies gilt unter anderem für den EBERSPÄCHER Rennrodel-Weltcup & BMW Sprint-Weltcup. Hier treffen die besten Rennrodler der Welt aufeinander und kämpfen dabei um den Sieg in den Disziplinen Herren- und Dameneinzel, Doppelsitzer und Sprint.

Der BMW IBSF Weltcup Bob & Skeleton heißt ebenfalls die internationalen Stars des Sports Willkommen. Wettbewerbe im 2er und 4er Bob sorgen dabei für Spannung pur. Dies gilt auch für die Skeleton-Wettbewerbe, bei denen die Sportler mit dem Kopf voran mit bis zu 145 km/h die Bob- und Rodelbahn runterfahren.

Falke Rothaarsteig-Marathon: Hier geht es hoch hinaus

Ob volle Distanz, Halbmarathon, Walking oder Nordic Walking: Amateurläufer kommen beim Falke Rothaarsteig-Marathon am dritten Samstag im Oktober voll auf ihre Kosten. Der beliebte Wettkampf rund um und auf dem Rothaarsteig im Schmallenberger Sauerland fand bereits 17 Mal statt.

Die 18. Auflage soll mit einer Corona bedingten Pause 2020 ein Jahr später ausgetragen werden. Startpunkt ist stets der Sportplatz in Fleckenberg, wo die verschiedenen Läufe auch wieder enden. Für die Sportler geht es dabei auf über 730 Meter Höhe. Allein der Halbmarathon bietet insgesamt 425 Höhenmeter.

Continental Bike Festival in Willingen: Expo, Festival und Challenge in einem

Das Continental Bike Festival in Willingen fand bereits 22 Mal statt. Das dreitägige Bike-Festival im Sauerland ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Dies liegt vor allem daran, dass diese Veranstaltung Sportevent, Festival und Expo gleichermaßen ist.

Für Sportler gibt es unter anderem den Bike Marathon. Actionreich geht es beim iXS Downhill Cup zu. Auf der Bike-Expo stellen rund 130 Aussteller ihre Neuheiten vor. Der Eintritt zur Expo ist dabei kostenlos.