Die 5 schönsten Orte im Sauerland für perfekte Instagram-Fotos

Wer auf Instagram mit Reisefotos beeindrucken will, muss sich etwas Besonderes einfallen lassen. Manche machen es sich einfach und lassen sich von Online-Dienstleistern wie FollowersOn Instagram Likes kaufen. Das beschleunigt das Wachstum und sorgt ohne großen Aufwand zu erhöhter Aufmerksamkeit auf Social Media. Doch Content Creators aus Deutschland fällt die Auswahl oft schwer, wo die Reise hingehen soll. Dabei gibt es hierzulande mehr als genug interessante Orte, die einen Schnappschuss lohnen und zusätzliche Aufmerksamkeit auf Social Media versprechen.

Das Sauerland ist bekannt für seine dichten Wälder und wunderschönen Seen. Es handelt sich um ein beliebtes Ziel für Radfahrer und Wanderer aus dem ganzen Land. Selbst im Winter hat die Mittelgebirgslandschaft ihre Vorzüge und eignet sich hervorragend als Wintersportgebiet – Ski- und Snowboard-Möglichkeiten inklusive. Ein paar der größten Attraktionen stellen wir Ihnen hier vor.

1. Biggesee bei Attendorn

Der Biggesee gehört zu den bekanntesten Reisezielen für Touristen und Fotografen. Neben den Vorzügen des Sees gehört die Gegend zu einer der schönsten in der Region. Das türkisfarbene Wasser mit den umliegenden Wäldern eignet sich hervorragend für spektakuläre Motive.

Das, vereint mit dem seichten Nebel in den orange schimmernden Morgenstunden, kann eine stimmungsvolle Atmosphäre erzeugen. Hinzukommen Bootsstege, kleine Buchten und – besonders empfehlenswert – die mit dem See verbundenen Wanderwege. Außerdem: Der Aussichtspunkt BiggeBlick liefert einen großartigen Überblick über die Gegend und macht gelungene Weitwinkelaufnahmen zur Leichtigkeit.

2. Burg Altena

Die Burg Altena wurde im 12. Jahrhundert errichtet und gehört damit zu den ältesten Höhenburgen. Alleine deshalb ist sie schon einen Besuch wert. Die riesigen Burgmauern, die außergewöhnlich gut erhaltenen Türme und der Innenhof ermöglichen Besuchern eine Zeitreise in die Vergangenheit. Hier kommen mehrere Motive infrage, wobei sich die Burg Altena von nahezu jedem Punkt aus als fotogen erweist.

Wenn Sie das Spektakel lieber von weiter weg bestaunen möchten, bietet sich das Tal als Ausgangspunkt an. Im Inneren der Burg gibt es zahlreiche interessante Perspektiven für Fotografen, wie die engen Treppengänge, die abendlich-stimmungsvolle Beleuchtung oder die mittelalterliche Architektur.

3. Panorama-Park

Der Panorama-Park ist der Freizeitpark in der Region schlechthin. Für Kinder gibt es Spielplätze, Streichelzoos, eine Kettcarbahn und Wasserrutschen. Erwachsene können unter anderem eine aufregende Rundfahrt durch den Wildpark unternehmen und dabei spektakuläre Fotos schießen.

Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass es sich bei dem Panorama-Park um einen der interessantesten Aussichtspunkte im Sauerland handelt. Von hier aus lassen sich die Sauerland-typischen Bergkuppen bestaunen. Wer im Herbst vor Ort ist, wird auf herbstlich-bunt leuchtende Wälder stoßen, die sich ebenfalls für den ein oder anderen Schnappschuss eignen.

4. Die Himmelstreppe

Am Hennesee befindet sich eine der architektonischen Attraktionen des Sauerlands – wenn nicht gar in ganz Deutschland. Die sogenannte Himmelstreppe wurde schon oft abgelichtet, und doch weiß sie immer wieder mit ihrem außergewöhnlichen Design, ihrer stimmungsvollen Abendbeleuchtung und ihren schier endlos scheinenden Stufen zu beeindrucken.

Der symmetrische Aufbau liefert optimale Bedingungen für opulente Fotos. Der anliegende See samt seiner unscheinbaren Uferzonen und den Wanderwegen lädt ebenfalls dazu ein, erkundet zu werden.

5. Kahler Asten

Der Kahle Asten ist der zweithöchste Berg in Nordrhein-Westfalen und der bekannteste im Sauerland. Mithilfe des Aussichtsturms auf dem Gipfel ist es möglich, einen 360-Grad-Rundumblick zu erhalten. Wer hier über eine Panoramafunktion verfügt, dem gelingen gekonnt aussehende Schnappschüsse quasi von allein.

Im Sommer gibt es seltene Pflanzen, Holzstege und weitläufige Heideflächen zu bestaunen. Besonders zu empfehlen ist der Kahle Asten jedoch im Winter, wenn er sich in eine opulente Schneelandschaft verwandelt. Die vereisten Bäume und die weitläufigen, weißen Felder eignen sich optimal für stimmungsvolle Winterfotos.

Fazit

Das Sauerland hat mehr zu bieten, als es den Anschein macht. Das gilt nicht nur, aber insbesondere für Leute mit Instagram-Kanälen, die ihre Follower gern mit auf die Reise nehmen. In der Region gibt es eine Ansammlung interessanter Orte und atemberaubender Sehenswürdigkeiten. Doch die meisten Seen, Berge und Wanderwege sind nicht nur schön anzusehen.

Sie dienen auch einem Zweck, was den Urlaub samt Fotoreihe umso abwechslungsreicher gestaltet. Wer sich dazu die Mühe macht, zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten die Kamera herauszuholen und nach verschiedenen Motiven Ausschau zu halten, wird garantiert belohnt werden.