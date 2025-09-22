„Dicke Sauerländer“ zu Gast im Düsseldorfer Landtag 

Als Botschafter regionaler Lebensmittel hatte die „Dicke Sauerländer“ Bockwurst einen Auftritt im NRW-Landtag in Düsseldorf. Anlass der Präsentation war das 15-jährige Jubiläum der Initiative Ernährung-NRW e.V. mit der Dachmarke „NRW is(s)t gut!“. Der wirtschaftsgetragene Verein arbeitet seit seiner Gründung im Jahr 2010 daran, das Image und die Bekanntheit regionaler Erzeugnisse und Lebensmittel sowie die Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen auszubauen.

Gemeinsam mit dem Verein Ernährung-NRW e. V. und einigen anderen Mitgliedern war Metten Fleischwaren zu Gast in der Bürgerhalle des Düsseldorfer Landtags. Der geschäftsführende Gesellschafter Tobias Metten und seine Mitarbeiterin Marianne Hanses waren – mit zahlreichen Dosen der „Dicke Sauerländer“ Bockwurst im Gepäck – in die Landeshauptstadt gereist. „Mit dem Sauerländer Herzen auf der Dose und den Wurzeln in Finnentrop ist unser Markenprodukt ein perfekter Botschafter regionaler Lebensmittel aus Nordrhein-Westfalen“, so Tobias Metten.

Für die Verantwortlichen von Ernährung-NRW sowie die weiteren Teilnehmer galt es, Vielfalt, Qualität und Innovationen der regionalen Lebensmittelherstellung vorzustellen und die Bedeutung einer Sicherung des starken Produktionsstandorts NRW zu unterstreichen.

Der stellvertretende Landtagspräsident Christof Rasche, Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen sowie Abgeordnete und Mitarbeitende nutzten die Gelegenheit zum Dialog mit den Anwesenden – und natürlich war für die meisten der herzhafte Biss in die „Dicke Sauerländer“ Bockwurst, die nicht nur in

NRW sondern in ganz Deutschland das beliebteste Konservenwürstchen ist, ein kulinarischer Höhepunkt des Tages.

Tobias Metten (li.) und Marianne Hanses (re.) begrüßten Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen zum Austausch im Düsseldorfer Landtag.